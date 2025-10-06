Director Técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, Enfrenta Delicado Estado de Salud

El histórico entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, vive momentos difíciles a causa de un deterioro en su estado de salud. El técnico de 69 años no ha podido acompañar al equipo en los recientes compromisos debido a una serie de complicaciones médicas, y actualmente se encuentra internado en su domicilio bajo estricta supervisión médica.

De acuerdo con información difundida por medios argentinos, Russo ha atravesado diversas recaídas durante las últimas semanas. El estratega fue hospitalizado en tres ocasiones durante septiembre de 2025, principalmente por una infección urinaria y cuadros de deshidratación, los cuales se suman a los controles médicos permanentes que realiza tras haber superado un cáncer de próstata hace algunos años.

El cuerpo técnico de Boca ha quedado temporalmente en manos de Claudio Úbeda, su asistente, quien ha dirigido los encuentros recientes en comunicación constante con Russo. Según los reportes, el entrenador continúa participando en la planificación de los entrenamientos y toma de decisiones desde su residencia, donde permanece monitoreado de cerca por los médicos.

La falta de información oficial por parte del club ha generado preocupación entre los aficionados y la prensa. En tanto, la familia del entrenador, ha pedido discreción y respeto en torno a la publicación de informes médicos.

¿Qué ha dicho gente cercana de Miguel Ángel Russo?

Cabe recordar que meses atrás, Hugo Gottardi, exasistente de Russo en Millonarios, había adelantado que el estado del entrenador no era el mejor. “Lo veo demacrado, lo veo cansado. Está luchando en muchos frentes”, declaró en su momento. Estas palabras cobran ahora un nuevo sentido ante la gravedad del cuadro actual.

Mientras, Boca Juniors se prepara para visitar a Barracas Central el próximo sábado 11 de octubre por la fecha 12 del campeonato argentino, la prioridad del club y su afición es clara: acompañar y desear la pronta recuperación de Miguel Ángel Russo, uno de los técnicos más respetados y queridos del futbol sudamericano.

