Fabio Cannavaro es Presentado Como Director Técnico de Uzbekistán Rumbo a su Primer Mundial

Este martes 6 de octubre, Fabio Cannavaro fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de la selección de Uzbekistán, que se prepara para disputar su primera Copa del Mundo. El exdefensor italiano llega con la misión de guiar al equipo en un debut histórico, iniciando su trabajo con amistosos frente a Kuwait este jueves y Uruguay el lunes 13 de octubre.

Cannavaro inició su carrera como entrenador en noviembre de 2014 en el Guangzhou Evergrande, donde dirigió 22 partidos antes de ser reemplazado por Felipão. Posteriormente tuvo un breve paso por Al-Nassr en Arabia Saudita y, en julio de 2016, asumió el cargo en el TJ Quanjian.

Noticia relacionada: UEFA Da Luz Verde al Villarreal-Barcelona en Miami, Pero Aclara Que Será un Caso Excepcional

Video: ¿Cuántos Aficionados Mexicanos Estarán en los Estadios del Mundial 2026?

El italiano regresó al Guangzhou Evergrande en noviembre de 2017, obteniendo la Superliga y la Supercopa de China, permaneciendo en el equipo durante cuatro años hasta la crisis financiera que afectó al club.

🇺🇿 Fabio Cannavaro — Head Coach of the Uzbekistan National Team!



The Uzbekistan Football Association has signed a contract with Fabio Cannavaro — a renowned specialist, three-time FIFA World Cup participant, 2006 World Cup champion, and one of the best defenders of the modern… pic.twitter.com/rF1TAdjba0 — O‘zbekiston FA (@UzbekistanFA) October 6, 2025

¿Qué otros clubes ha dirigido Fabio Cannavaro?

Entre 2022 y 2025, Cannavaro dirigió al Benevento y Udinese en Italia, así como al Dinamo Zagreb en Croacia, sin lograr éxitos significativos. Ahora enfrentará un nuevo desafío al frente de Uzbekistán, preparando al equipo para su primera participación mundialista bajo su guía.

Los amistosos ante Kuwait y Uruguay servirán como preparación clave para el debut histórico de Uzbekistán en la Copa del Mundo, buscando ajustar su estrategia y consolidar su plantilla.

Historias destacadas: