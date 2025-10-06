Exjugador del Manchester United Usa IA Para Negociar su Contrato y Mejorar Salario

La Inteligencia Artificial continúa expandiéndose en áreas inesperadas, incluyendo el mundo del deporte profesional. Demetri Mitchell, exfutbolista del Manchester United, sorprendió al revelar que utilizó ChatGPT para negociar su contrato con el Leyton Orient de la Tercera División de Inglaterra.

El jugador de 28 años explicó en el podcast From My Left que la IA le ayudó a calcular argumentos, evaluar el costo de vida en Londres y justificar un aumento salarial. Gracias a esta estrategia, Mitchell logró mejorar su salario y recibir incluso una comisión por la operación, evitando los tradicionales honorarios de un agente.



Mitchell detalló que, mientras las comisiones de agentes suelen ser del 5%, su suscripción a la IA costaba apenas 15 libras al mes. “La IA me permitió manejar mis finanzas con más control y eficiencia”, comentó, destacando la diferencia entre ingresos brutos y lo que realmente llega al jugador después de impuestos y pagos a intermediarios.

¿El caso de Mitchell lo veremos con más recurrencia?

El caso de Mitchell evidencia cómo la Inteligencia Artificial se está convirtiendo en una herramienta útil más allá de la búsqueda de información o entretenimiento, entrando en la negociación profesional y la planificación económica de los deportistas.

Analistas y expertos consideran que esta tendencia podría transformarse en un recurso habitual para jugadores jóvenes que buscan maximizar su valor contractual sin depender totalmente de agentes tradicionales.

