Definidos los Juegos y Horarios de los Octavos de Final del Mundial Sub-20 de Chile

Este 5 de octubre quedaron definidos los cruces de los octavos de final del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile, luego de que concluyera la fase de grupos con los empates entre Arabia Saudita y Noruega (1-1), y entre Nigeria y Colombia (1-1). Con estos resultados, los 24 equipos que iniciaron el torneo quedaron reducidos a 16 que siguen en la lucha por el título mundial de la categoría.

Argentina y Japón fueron las únicas selecciones que completaron la primera ronda con paso perfecto, ganando sus tres partidos. El resto de los clasificados avanzó con mayor paridad en resultados, lo que promete una fase eliminatoria muy disputada.

México logró su boleto tras una fase de grupos complicada, donde empató 2-2 con Brasil y España, y venció 1-0 a Marruecos con gol de Gilberto Mora desde el punto penal. Con estos resultados, el equipo dirigido por Eduardo Arce avanzó como segundo lugar del Grupo C con cinco puntos y ahora se enfrentará a Chile, la selección anfitriona.

El cuadro chileno, por su parte, clasificó de manera insólita. Aunque cayó 2-1 ante Egipto en su último partido y creyó haber quedado eliminado, avanzó a octavos gracias al criterio de “fair play”, al tener menos tarjetas amarillas que sus rivales directos.

Estos son los cruces de los octavos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025:

Ucrania vs. España

Martes 7 de octubre, 1:30 p.m. (hora del centro de México), Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso



Colombia vs. Sudáfrica

Miércoles 8 de octubre, 1:30 p.m., Estadio Fiscal, Talca



Argentina vs. Nigeria

Miércoles 8 de octubre, 1:30 p.m., Estadio Nacional, Santiago



Paraguay vs. Noruega

Miércoles 8 de octubre, 5:00 p.m., Estadio Fiscal, Talca



Japón vs. Francia

Miércoles 8 de octubre, 5:00 p.m., Estadio Nacional, Santiago



Estados Unidos vs. Italia

Jueves 9 de octubre, 5:00 p.m., Estadio El Teniente, Rancagua



Marruecos vs. Corea del Sur

Jueves 9 de octubre, 5:00 p.m., Estadio El Teniente, Rancagua



Chile vs. México

Martes 7 de octubre, 5:00 p.m. (hora del centro de México), Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

El duelo entre Chile y México, por un lugar en los cuartos de final, podrá verse en vivo este martes 7 de octubre a las 17:00 horas a través de Canal 9 y TUDN.

