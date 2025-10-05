¿Cuándo y Dónde Ver México vs Chile Sub-20 Hoy En Vivo? El Tri se Juega la Vida en el Mundial

Después de una sólida actuación, México avanzó a los octavos de final del Mundial Sub-20 tras empatar 2-2 con Brasil y España, y vencer 1-0 a Marruecos con un gol desde los once pasos de Gilberto Mora el pasado sábado 4 de octubre. El equipo dirigido por Eduardo Arce mostró jerarquía y solidez en la cancha, asegurando su pase como segundo lugar del Grupo C con 5 puntos.

En octavos de final, México enfrentará al equipo local, Chile. La Roja logró avanzar tras un cierre dramático en la fase de grupos: vencieron 2-1 a Nueva Zelanda, pero cayeron ante Japón y Egipto en sus dos siguientes partidos, sumando 3 puntos.

Pese a la derrota contra Egipto, los jugadores chilenos creyeron que estaban eliminados y se mostraron visiblemente afectados. Minutos más tarde, se enteraron que habían clasificado gracias al criterio de fair play, al tener menos tarjetas amarillas que sus rivales (-5).

¿Cuándo juega México vs Chile sub-20?

El partido de octavos de final está programado para este martes 7 de octubre, y originalmente se anunció a las 13:30 horas tiempo de Ciudad de México. Sin embargo, la selección mexicana informó a través de un comunicado que el encuentro se jugará a las 17:00 horas.

Este duelo lo podrás seguir en vivo hoy a través del Canal 9 y TUDN, donde se espera un duelo intenso y decisivo para el Tri, que buscará seguir avanzando en el torneo.

Posibles alineaciones:

Chile:

Portero: Sebastián Mella

Defensas: Patricio Romero, Nicolás Suárez, Ian Gárguez y Felipe Fagúndez

Mediocampistas: Milovan Celis, Lautaro Millán, Agustín Arce, Nicolás Cárcamo y Vicente Álvarez

Delanteros: Juan Rossel



México:

Portero: Emmanuel Ochoa

Defensas: César Bustos, Diego Ochoa y Everardo López

Mediocampistas: Yael Padilla, Elías Montiel, Obed Vargas, Diego Sánchez, Gilberto Mora y Alexei Domínguez

Delanteros: Tahiel Jiménez



