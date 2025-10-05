Mexicanos en Futbol Europeo: Giménez, Huerta y Pineda Tuvieron Actividad en el Viejo Continente

Este domingo 5 de octubre, la jornada europea dejó momentos destacados para los futbolistas mexicanos en diferentes ligas. Santiago Giménez disputó 63 minutos en el empate sin goles entre Juventus y Milán, generando el penal que Pulisic falló. Además, el atacante azteca se quedó cerca de marcar en un par de ocasiones. Con este resultado, Milán se colocó en el tercer lugar de la Serie A con 13 puntos.

En Grecia, la Super Liga disputó la jornada 6, y el AEK se impuso 3-2 al Kifisia. Orbelín Pineda arrancó el encuentro pero salió al medio tiempo tras una actuación discreta. AEK lidera la tabla con 16 puntos, dos por encima del PAOK, conjunto que enfrentará la próxima jornada.

En Italia, el Napoli remontó para vencer 2-1 al Genoa. Johan Vásquez fue titular y capitán del equipo rossoblú; individualmente tuvo un buen desempeño, aunque su defensa sigue mostrando fragilidad, dejando al Genoa en penúltimo lugar con solo dos puntos en seis jornadas.

¿Cómo le fue a César Huerta en la liga de Bélgica?

En Bélgica, César Huerta participó 52 minutos en la victoria 1-0 del Anderlecht sobre Standard Lieja durante la 10ª jornada. Con este triunfo, Anderlecht se mantiene tercero con 18 puntos, consolidando su posición en la parte alta de la tabla.

En la Eredivisie, Mateo Chávez tuvo su primer titularidad en liga con el AZ Alkmaar en la victoria 2-1 sobre SC Telstar. El equipo se encuentra cuarto con 15 puntos, en tanto el canterano de Chivas mostró un correcto accionar por la banda durante todo el partido.



