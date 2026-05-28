Enrique Inzunza Se Presenta Hoy en el Senado: Esto Se Sabe Sobre Asistencia del Legislador

Esto es lo que se sabe sobre la asistencia del legislador Enrique Inzunza Cázarez, en el Senado

Enrique Inzunza, senador de MorenaFoto: Cuartoscuro | Archivo

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El senador Enrique Inzunza confirma que se presentó hoy en el Senado de la República

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