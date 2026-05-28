Enrique Inzunza Se Presenta Hoy en el Senado: Esto Se Sabe Sobre Asistencia del Legislador

Este jueves, el Senado de la República tendrá una sesión extraordinaria en la que se prevé la discusión sobre la reforma constitucional para posponer la Elección Judicial para 2028, en medio de la incógnita sobre la presencia del senador Enrique Inzunza Cázarez; esto es lo que se sabe sobre la asistencia del legislador hoy, 28 de mayo de 2026.

En contexto: Enrique Inzunza, junto con Rubén Rocha Moya, ahora gobernador con licencia de Sinaloa, y otros ocho funcionarios, fue señalado por la Fiscalía de Nueva York por el posible nexo con el Cártel de Sinaloa.

Desde que se revelaron dichos señalamientos, el legislador por Morena no se ha presentado al Senado de la República.

El 26 de mayo de 2026, Inzunza Cázarez se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, Sinaloa, para responder al llamado de la dependencia por la acusación en Estados Unidos.

Enrique Inzunza confirma asistencia al Senado hoy

En redes sociales, el senador Inzunza Cázarez confirmó que sí asistió hoy al Senado de la República “a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso”.

En el mismo mensaje, anunció que presentó "solicitud de licencia condigna" al Senado de la República y que lo sustituirá Omar López campos, senador suplente, en las sesiones de hoy y mañana.

Horas antes, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador de Morena, había dicho que este jueves se iba a conocer si Enrique Inzunza acudiría al Senado para participar en los trabajos del periodo extraordinario.

Señaló que la presencia del legislador iba a confirmarse primero en Comisiones Unidas y posteriormente, en el Pleno.