Senador Enrique Inzunza Acude a la FGR en Sinaloa

El senador Enrique Inzunza llegó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán, Sinaloa para responder al llamado tras las acusaciones de Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado.

El senador de Morena no ha acudido a la Cámara Alta desde que el Distrito Sur de Nueva York anunció la ivestigación formal en contra de 10 funcionarios del estado, entre ellos, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien hoy también acudió a la FGR.

Acude a FGR sin acompañamiento jurídico

Más tarde el senador publicó en sus redes sociales sobre su cita a la FGR

"El día de hoy, tal y como lo manifesté desde el primer momento, atendí de manera puntual la citación que me fue formulada por la @FGRMexico el día 23 del mes en transcurso. Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo".

Señaló que es su disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

"Lo hago desde la rectitud de hombre de la República y de sus leyes, con la convicción de la integridad de las instituciones que hemos construido las y los mexicanos".

¿De qué acusa EUA a Enrique Inzunza?

El 29 de abril pasado, fiscales estadounidenses lo incluyeron en una lista de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa junto al gobernador Rubén Rocha Moya, quienes son señalados de asociación con el Cártel de Sinaloa.

Narcotráfico: Conspiración para importar grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos

Armas de fuego: Posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Corrupción institucional: presuntamente uso de su cargo para facilitar operaciones criminales

Podría enfrentar una pena mínima de 40 años y hasta cadena perpetua, de ser hallado culpable.

La última publicación en redes del senador Inzunza

Hoy el senador por Morena publicó en su cuenta de X.

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