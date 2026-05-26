Senador Enrique Inzunza Acude a la FGR en Sinaloa

El senador acudió a declarar tras señalamientos de vínculos con el crimen organizado de Estados Unidos

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El senador Enrique Inzunza enfrenta serias acusaciones de narcotráfico y corrupción por parte de EUA. Hoy acudió a la FGR en Sinaloa. ¿Qué sigue para él y otros funcionarios implicados?

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