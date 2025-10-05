Addison Brilla en Londres: Vikings Vence 21-17 a los Browns en Juego 40 de la NFL en Inglaterra

Este domingo 5 de octubre, en un cierre lleno de dramatismo, los Minnesota Vikings se impusieron 21-17 a los Cleveland Browns gracias a un touchdown de Jordan Addison con solo 25 segundos restantes. El joven receptor se convirtió en el héroe del encuentro, sellando la victoria en lo que fue el 40º juego de temporada regular de la NFL disputado en territorio británico.

Los Browns parecían encaminados a la victoria cuando su mariscal novato, Dillon Gabriel, lanzó un pase de anotación a David Njoku para tomar la ventaja 17-14 en el tercer cuarto. Sin embargo, el equipo de Cleveland desperdició dos oportunidades clave —un balón suelto recuperado y un gol de campo fallado— que terminaron costándoles el triunfo ante la reacción final de Minnesota.

Por su parte, Carson Wentz volvió a destacar como mariscal titular en sustitución del lesionado J.J. McCarthy. A pesar de enfrentar una línea ofensiva golpeada por lesiones y una defensiva de Cleveland considerada entre las más sólidas de la liga, Wentz mostró liderazgo y temple para guiar a los Vikings hacia la victoria.

El debutante Dillon Gabriel, seleccionado en la tercera ronda del draft procedente de Oregon, tuvo una actuación sólida en su primer inicio como profesional, completando 19 de 33 pases para 190 yardas y dos touchdowns. Su compañero novato, el corredor Quinshon Judkins, también brilló con 110 yardas terrestres que mantuvieron a los Browns en la pelea durante gran parte del partido.

Con este triunfo, los Vikings no solo sumaron un resultado clave en la temporada, sino que además hicieron historia al convertirse en el primer equipo de la NFL en disputar juegos en dos países distintos fuera de Estados Unidos durante la misma campaña, luego de su participación la semana anterior ante los Pittsburgh Steelers en Dublín.



