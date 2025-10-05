Yankees al Borde del Abismo Tras Caer Ante Blue Jays en la Serie Divisional

Los New York Yankees sufrieron una derrota de 13-7 ante los Toronto Blue Jays en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana, dejando al equipo al borde de la eliminación. Con la serie al mejor de cinco, Nueva York deberá ganar los próximos tres encuentros para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El novato Trey Yesavage tuvo un debut espectacular en postemporada, lanzando 5.1 entradas sin permitir hits y ponchando a 11 bateadores, estableciendo un récord de ponches para un lanzador de los Blue Jays en playoffs. La ofensiva canadiense fue demoledora, destacando un grand slam histórico de Vladimir Guerrero Jr. y dos cuadrangulares de Daulton Varsho.

Por parte de los Yankees, Max Fried tuvo una salida complicada, permitiendo siete carreras en poco más de tres entradas, mientras Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Cody Bellinger impulsaron cinco carreras en la séptima entrada, pero no fue suficiente para darle la vuelta al marcador.

¿Cuándo es el tercer juego entre Yankees y Blue Jays?

El tercer juego de la serie se jugará este martes en el Yankee Stadium. Nueva York contará con Carlos Rodón en la loma de los disparos, mientras que los Blue Jays enviarán a su as Shane Bieber para intentar cerrar la serie y avanzar a la siguiente fase.

Históricamente, los Yankees han logrado remontar un déficit de 0-2 en una serie de cinco juegos en dos ocasiones: en 2001 contra los Oakland Athletics y en 2017 frente a los Cleveland Guardians. Sin embargo, la ofensiva contundente de Toronto y el buen debut de Yesavage hacen que la tarea sea extremadamente difícil para los Bombarderos del Bronx.



