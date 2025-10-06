Coppa Bernocchi 2025: Así Quedó Isaac del Toro Hoy
N+
Este es el resultado de Isaac del Toro hoy, 6 de octubre de 2025, en la Coppa Bernocchi 2025.
COMPARTE:
Este lunes, 6 de octubre de 2025, el ciclista mexicano Isaac del Toro participó en la Coppa Bernocchi 2025.
Se trata de la 106a. edición de la Coppa Bernocchi, la clásica italiana de 192 kilómetros de recorrido, con salida en la ciudad de Legano, en el norte de Italia.
El triunfo fue para el ciclista francés Dorian Godon, mientras que el 'Torito' mexicano quedó fuera de los primeros cinco lugares.
A pesar de este resultado, Isaac del Toro ya es considerado, a sus 21 años, como uno de los mejores ciclistas a nivel internacional.
Noticia relacionada: Isaac del Toro Campeón en el Giro dell'Emilia 2025
Los mejores resultados de Isaac del Toro en 2025
- Ganador del Milano-Turín
- Segundo en el Giro de Italia
- Ganador del Tour de Austria
- Ganador de la Clásica de les Terres de l'Ebre
- Segundo de la Villafranca-Ordiziako Klasikoa
- Ganador del GP Industria & Artigianato
- Ganador del Giro della Toscana
- Ganador de la Coppa Sabatini
- Ganador del Trofeo Matteotti
- Quinto en la Contrarreloj del Mundial de Ciclismo, en Kigali, Ruanda
- Séptimo en la Prueba de Ruta del Mundial de Ciclismo
- Ganador del Giro delle'Emilia
Historias recomendadas:
- Primer Ministro de Francia Renuncia a Casi un Mes de Haber Sido Nombrado en el Cargo.
- Aldo De Nigris "En Shock" Tras Ganar La Casa de Los Famosos; Comparte Premio con Abelito.
- Venezuela Alerta a Estados Unidos por Plan de Explosivos en su Embajada en Caracas.
Con información de N+.
Rar