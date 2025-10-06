Coppa Bernocchi 2025: Así Quedó Isaac del Toro Hoy

Este lunes, 6 de octubre de 2025, el ciclista mexicano Isaac del Toro participó en la Coppa Bernocchi 2025.

Se trata de la 106a. edición de la Coppa Bernocchi, la clásica italiana de 192 kilómetros de recorrido, con salida en la ciudad de Legano, en el norte de Italia.

El triunfo fue para el ciclista francés Dorian Godon, mientras que el 'Torito' mexicano quedó fuera de los primeros cinco lugares.

A pesar de este resultado, Isaac del Toro ya es considerado, a sus 21 años, como uno de los mejores ciclistas a nivel internacional.

Noticia relacionada: Isaac del Toro Campeón en el Giro dell'Emilia 2025

Los mejores resultados de Isaac del Toro en 2025

Ganador del Milano-Turín

Segundo en el Giro de Italia

Ganador del Tour de Austria

Ganador de la Clásica de les Terres de l'Ebre

Segundo de la Villafranca-Ordiziako Klasikoa

Ganador del GP Industria & Artigianato

Ganador del Giro della Toscana

Ganador de la Coppa Sabatini

Ganador del Trofeo Matteotti

Quinto en la Contrarreloj del Mundial de Ciclismo, en Kigali, Ruanda

Séptimo en la Prueba de Ruta del Mundial de Ciclismo

Ganador del Giro delle'Emilia

Historias recomendadas:

Con información de N+.

Rar