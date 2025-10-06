México vs Chile: ¿A Qué Hora Es Mañana el Partido del Mundial Sub-20?
México se mide ante el conjunto anfitrión en los octavos de final del Mundial Sub-20 en un duelo clave por el pase a cuartos.
A un día de enfrentar a Chile, selección anfitriona del Mundial Sub-20 2025, México buscará escribir un nuevo capítulo en su historia dentro del torneo. Las mejores actuaciones del Tri en esta categoría datan de 1977 y 2011: en la primera edición, disputada en Túnez, llegó hasta la final, cayendo en penales ante la Unión Soviética; mientras que en Colombia 2011 alcanzó el tercer lugar.
Con estos resultados en mente, la Selección Mexicana Sub-20 intentará avanzar mañana a los cuartos de final del Mundial de Chile 2025, en un duelo a matar o morir frente al conjunto local.
¿Cuándo juega México vs Chile sub-20?
El equipo dirigido por Eduardo Arce llega con confianza tras una fase de grupos sólida, en la que empató 2-2 con Brasil y España, y venció 1-0 a Marruecos con gol de Gilberto Mora desde el punto penal. Con estos resultados, México terminó segundo del Grupo C con cinco puntos y un rendimiento ascendente.
Chile, en cambio, vivió una clasificación agónica. Tras vencer 2-1 a Nueva Zelanda, perdió ante Japón y Egipto, pero logró avanzar a octavos gracias al criterio de fair play, al registrar menos tarjetas amarillas que sus rivales directos.
El partido entre México y Chile se jugará mañana 7 de octubre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso. Dicho encuentro podrás seguirlo en vivo por Canal 9 y TUDN.
Posibles alineaciones:
Chile:
Portero: Sebastián Mella
Defensas: Patricio Romero, Nicolás Suárez, Ian Gárguez y Felipe Fagúndez
Mediocampistas: Milovan Celis, Lautaro Millán, Agustín Arce, Nicolás Cárcamo y Vicente Álvarez
Delanteros: Juan Rossel
México:
Portero: Emmanuel Ochoa
Defensas: César Bustos, Diego Ochoa y Everardo López
Mediocampistas: Yael Padilla, Elías Montiel, Obed Vargas, Diego Sánchez, Gilberto Mora y Alexei Domínguez
Delanteros: Tahiel Jiménez
