UEFA Da Luz Verde al Villarreal-Barcelona en Miami, Pero Aclara Que Será un Caso Excepcional

Este lunes 6 de octubre, tras varias semanas de consultas, la UEFA dio su autorización para que el duelo entre Villarreal y Barcelona se dispute en Miami el próximo 20 de diciembre, convirtiéndose en el primer partido de LaLiga que se juegue fuera de España.

La decisión fue tomada de manera excepcional por el Comité Ejecutivo de la UEFA, luego de revisar la solicitud presentada por la RFEF y LaLiga, encabezada por Javier Tebas. Pese a la aprobación, el organismo recalcó su postura firme en contra de que los torneos domésticos trasladen sus encuentros fuera de sus fronteras.

El aval llega en medio de una fuerte resistencia por parte de aficionados, clubes y asociaciones europeas, que argumentan que sacar los partidos del país de origen afecta la identidad local y la conexión entre los equipos y sus comunidades.

Según la UEFA, el permiso fue concedido solo por la ambigüedad en la normativa actual de la FIFA, que todavía revisa los criterios sobre la celebración de partidos oficiales fuera de los territorios nacionales.

¿Quién falta de avalar el juego Villarreal vs Barcelona para que se lleve a cabo en Miami?

Finalmente, Aleksander Ceferin, presidente del organismo, advirtió que esta medida no marcará precedente: “Los encuentros de liga deben disputarse en su país. Se trata de una excepción puntual”. Ahora, el proyecto deberá contar con el visto bueno final de la FIFA y la Concacaf para que el histórico Villarreal-Barça en Miami pueda concretarse.



