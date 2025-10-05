Resultado Pumas vs Chivas Hoy: ¿Quién Ganó el Partido? Se Vivió un Encuentro Vibrante en C.U.

Este 5 de octubre, Pumas y Chivas se enfrentaron en Ciudad Universitaria en duelo correspondiente a la jornada 12, choque que prometía ser muy disputado. Ambos equipos buscaban escalar posiciones en la tabla en búsqueda de permanecer en puestos de play-in.

Para este compromiso, Pumas no contó con varias piezas importantes. El atacante Guillermo Martínez, titular habitual, estuvo ausente y ni siquiera integró el banquillo debido a una lesión en el quinto metatarsiano. Además, Efraín Juárez tampoco estuvo en la banca por la sanción recibida tras la roja ante América. Por su parte, Chivas no pudo contar con Roberto Alvarado, quien aunque ya entrenó, no fue considerado en la convocatoria de Gabriel Milito para este partido.

Pumas llegó al duelo con una racha poco alentadora, ya que perdió 4-1 ante América en el Clásico Capitalino, mostrando fragilidades en el terreno de juego y sufriendo la expulsión de Efraín Juárez. En la jornada 10, cayó 3-1 contra FC Juárez y en la fecha 9 empató 1-1 ante Tigres, sumando tres encuentros sin victoria, lo que le daba aún más relevancia al duelo contra Chivas.

El rebaño, en cambio, llegó con buenas sensaciones tras vencer al Puebla 2-0 en la jornada 11 y derrotar al Necaxa 3-1 en la fecha 10. El equipo rojiblanco buscaba mantener esta racha positiva para mejorar su posición en la tabla y permanecer en los puestos de play-in.

En un partido cargado de dramatismo y emociones bajo la lluvia en Ciudad Universitaria, Chivas derrotó 2-1 a Pumas. El encuentro tuvo de todo: remontadas, polémicas y un penal fallado en el último suspiro. Pedro Vite abrió el marcador al minuto 48 para los universitarios, pero el Rebaño respondió con goles de Armando González y Daniel Aguirre, este último al minuto 90, para consumar la tercera victoria consecutiva del equipo tapatío.

El cierre fue de infarto. En tiempo de compensación, el árbitro Daniel Quintero señaló penal a favor de Pumas tras revisar el VAR, pero Álvaro Angulo estrelló su disparo en el travesaño al minuto 98, dejando escapar el empate. Con este resultado, Chivas mantiene su buen momento bajo el mando de Gabriel Milito, mientras que Pumas continúa sin encontrar regularidad en el torneo.

Minuto a Minuto / Pumas 1-2 Chivas:

Se acaba el juego en un final lleno de emociones. Chivas se queda con los tres puntos y suma tres victorias consecutivas.



Minuto 90+8:



Álvaro Angulo cobra desde los once pasos y su impacto pega en el travesaño. El lateral izquierdo de Pumas falla el tiro penal.



Minuto 90+5:

¡Penal para Pumas! Se checa una jugada en el VAR y el árbitro Daniel Quintero decide marcar penal en contra de Chivas.

Minuto 90:

¡GOOOOOOOOOOL de Chivas! Centro de Bryan González para el recién ingresado Daniel Aguirre que le pega de primera y anota para el rebaño.

Minuto 83:

Rodrigo López después de un recorte, dispara y 'Tala' Rangel detiene el disparo del universitario.

Minuto 82:

Triple cambio de Guadalajara. Salen del juego: Efraín Álvarez, José Castillo y Richard Ledezma. Entran al campo: Daniel Aguirre, Cade Cowell y Miguel Gómez.

Minuto 81:



Modificación de Pumas. Abandona Adalberto Carrasquilla el juego e ingresa Rodrigo López.

Minuto 70:

Doble cambio de Pumas. Salen del terreno de juego José Juan Macías y Alan Medina. Entran al campo Santiago Trigos y Santiago López.

Minuto 65:

Modificación de Chivas. Sale Santiago Sandoval. Entra en su lugar Miguel Tapias. Gabriel Milito mueve sus piezas en el terreno de juego.

Minuto 59:

Efraín Álvarez le pega de larga distancia, sin embargo, su tiro pasa a un costado de la portería puma.

Minuto 55:

¡Gooooooooool de Chivas! Centro de Efraín Álvarez. Armando González remata de manera violenta y anota para el rebaño. El encuentro se empata a un gol.

Minuto 48:

¡Gooooool de Pumas! Después de una buena jugada de José Juan Macías. El rebote le cae a Pedro Vite que saca tiro raso y anota para el equipo de Efraín Juárez.

Arranca la parte complementaria del choque entre universitarios y rojiblancos.

Sin muchas acciones de relevancia en el juego, concluye la primera mitad del encuentro entre Pumas y Chivas.

Minuto 32:

Omar Govea es amonestado tras una barrida imprudente.

Minuto 28:

Diego Campillo le pega desde fuera del área. El impacto sale a media altura. Keylor Navas ataja para mandar el balón hacia un costado.

Minuto 18:

Tiro de larga distancia de Efraín Álvarez que se va muy desviado de la portería universitaria.

Minuto 12:



Santiago Sandoval recorta en par de ocasiones. El canterano rojiblanco impacta a portería y su tiro pasa por arriba del arco de Navas.

Minuto 9:

Tras un rechace al centro, Omar Govea le pega con la pierna izquierda y Keylor Navas recuesta para atajar el disparo.

Minuto 5:

José Juan Macías hace buena jugada dentro del área. Saca tiro que pasa a un costado del arco de 'Tala' Rangel.

Arranca el duelo entre Pumas y Chivas correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2025.

Alineaciones:

Pumas:

Portero: Keylor Navas

Defensas: Álvaro Angulo, Angel Azuaje, Nathan Silva y Pablo Bennevendo

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, Alan Medina, Pedro Vite, José Caicedo y Jorge Ruvalcaba

Delantero: José Juan Macías

Chivas:

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Bryan González, Luis Romo, Diego Campillo y José Castillo

Mediocampistas: Efraín Álvarez, Fernando González, Omar Govea y Richard Ledezma

Delanteros: Santiago Sandoval y Armando González

