Oficial: América Confirma Lesión de José Zúñiga, ¿Cuánto Tiempo Estará Fuera?

Las Águilas del América han anotado diez goles en sus últimos cuatro partidos de Liga MX, esto pese a que a lo largo del Torneo Apertura 2025 no han podido contar con su gran referente de ataque y capitán, Henry Martín. El histórico goleador del conjunto azulcrema arrastra algunas lesiones que le han impedido jugar con regularidad, pero en su lugar André Jardine ha echado mano de Rodrigo Aguirre y José Zúñiga.

Ambos delanteros han alternado la titularidad con el América a lo largo del certamen y, entre ambos, suman cinco goles. Sin embargo, las lesiones no dejan de perseguir al cuadro de Coapa, pues este martes 7 de octubre se ha confirmado que la 'Pantera' Zúñiga sufre una lesión que lo hará perderse algunos partidos.

Noticia relacionada: ¿De qué murió Eduardo Antonio Dos Santos “Edú Manga”, leyenda del Club América?

¿Cuál es la lesión de José Zúñiga?

De acuerdo con el comunicado oficial del Club América, el delantero colombiano presenta un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha. La lesión se produjo durante el partido que enfrentó a los pupilos de Jardine ante la escuadra de Santos y obligó a la 'Pantera' a abandonar el terreno de juego apenas a los 34 minutos de la primera mitad.

Previo a la lesión de Zúñiga, las Águilas tuvieron que prescindir también de Allan Saint-Maximin, quien recibió un duro golpe en la pierna derecha que provocó su temprana salida de la cancha. Sin embargo, de momento el club no ha emitido un comunicado en el que se especifique si el francés tiene una lesión severa o si podrá jugar en el próximo compromiso oficial del equipo.

Video: Fallece Eduardo Antonio Dos Santos, "Edú Manga", leyenda del Club América, a los 58 años

¿Cuánto tiempo estará fuera de actividad José Zúñiga con el América?

José Zúñiga aún no tiene un tiempo estimado para volver a jugar con el América. En el comunicado del club no se especifica cuánto tiempo estará fuera de actividad el delantero de 31 años de edad, pero se menciona que "el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución".

Noticias recomendadas:

DB