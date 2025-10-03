¿De qué murió Eduardo Antonio Dos Santos “Edú Manga”, leyenda del Club América?

La comunidad futbolística está de luto por el fallecimiento de Eduardo Antonio Dos Santos, mejor conocido como "Edú Manga". El exjugador brasileño y destacada figura del Club América murió a los 58 años en São Paulo.

Según la Federación Paulista de Fútbol, el centrocampista se encontraba hospitalizado en Barueri, São Paulo, debido a problemas renales. Medios locales, como Globo, reportan que, tras luchar varios días contra las complicaciones, Edú Manga falleció este 3 de octubre.

Com profunda tristeza, recebemos a notícia do falecimento, aos 58 anos, de Eduardo Antônio dos Santos, o Edu Manga, ídolo da torcida do Palmeiras nos anos 1980. Formado nas categorias de base do clube, pelo qual atuou profissionalmente de 1985 a 1989, o meia fez 44 gols em 188… pic.twitter.com/K66abICCym — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 3, 2025

¿Quién era Eduardo Antonio Dos Santos?

Eduardo Antonio Dos Santos nació en Brasil en 1967 y debutó profesionalmente en el futbol de su país antes de llegar a México, donde vistió la camiseta del Club América en la década de los 90. Su talento, velocidad y dominio del balón lo convirtieron en uno de los jugadores extranjeros más recordados por la afición azulcrema.

Durante su paso por el América, Edú Manga destacó por su estilo ofensivo y su capacidad para desequilibrar las defensas rivales, dejando una huella imborrable en el futbol mexicano. Además, tuvo una amplia trayectoria en clubes de Brasil, Paraguay y Japón, consolidándose como una figura internacional.

La noticia de su muerte generó conmoción en el ámbito deportivo. Diversos clubes, periodistas y aficionados expresaron su tristeza y reconocieron su legado dentro del futbol latinoamericano.

El fallecimiento de Eduardo Antonio Dos Santos “Edú Manga” representa una gran pérdida para el deporte, especialmente para los seguidores del Club América, quienes lo recuerdan como una verdadera leyenda en la historia del equipo.

