México vs Marruecos Sub-20: Alineaciones y Horario del Partido en el Mundial 2025

No hay mañana para México: ante Marruecos se juega el pase a la siguiente ronda del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. La Selección Mexicana no puede darse el lujo de perder ante los marroquíes, porque Brasil y España le pisan los talones.

Pero Marruecos no es un flan, sino todo lo contrario. Es un rival durísimo e incluso es señalado como candidato al título, gracias al buen futbol que han desplegado en el Mundial Chile 2025 de la categoría.

Noticia relacionada: ¿Qué Necesita México Para Avanzar en el Mundial Sub-20 y Contra Quién Juega el Próximo Partido?

Ante Marruecos, la Selección Mexicana enfrenta el partido más complicado, en un momento urgente. Y es que el equipo tricolor ha jugado bien, pero no le ha bastado para ganar. Por momentos tuvo en un puño a Brasil, pero no pasó del empate 2-2 en el primer duelo.

Luego, en la segunda jornada del Grupo C, estuvo abajo en el marcador ante España y logró rescatar el empate 2-2 en los últimos minutos. En este encuentro lució Gilberto Mora, la perla del equipo, con las dos anotaciones.

En cambio, Marruecos es amo y señor del llamado “Grupo de la Muerte”, ya que suma 6 unidades luego de las dos primeras jornadas. Los marroquíes superaron primero a España con marcador de 2-0; luego, en el segundo compromiso, le ganaron 2-1 a Brasil.

Así que el partido México vs Marruecos será de pronóstico reservado, con dos equipos muy distintos: El Tri es un equipo ordenado que gusta de tener el balón y manejarlo a un ritmo pausado. Y su rival apuesta a la velocidad por los costados, se despliega a gran velocidad.

Video: Faitelson Señala Que Gilberto Mora Es Un "Garbanzo de a Libra"

México vs Marruecos Sub-20: Posibles alineaciones del partido del Mundial 2025

De no haber cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

México: Emmanuel Ochoa, Everardo López, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, César Garza, Amaury Morales, Alexei Domínguez, Elías Montiel, Gilberto Mora, Obed Vargas y Oswaldo Virgen.

Marruecos: Yannis Benchaouch, Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismail Baouf, Ali Maamar, Yassine Khalifi, Hossam Essadak, Saad El Haddad, Gesimme Yassine, Othmane Maama y Yassir Zabiri.

¿A Qué Hora Juega México vs Marruecos Sub 20? Horario para Ver Partido del Mundial 2025

El partido México vs Marruecos se disputará este sábado 4 de octubre en el Estadio Elías Figueroa Brander, ubicado en Valparaíso.

La cita pactada para que suene el silbatazo inicial es a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). El juego puede ser visto de manera gratuita a través del Canal 9. También se puede sintonizar en la señal de cable de TUDN. Y si lo prefieres, estará disponible en la plataforma de streaming ViX Premium.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC

