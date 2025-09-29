Fallece Javier Sánchez Galindo, Futbolista Histórico de Cruz Azul, a los 77 Años de Edad

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer este lunes 29 de septiembre el fallecimiento de Javier Sánchez Galindo, un histórico del Cruz Azul. Como futbolista, el llamado “Pierna Fuerte” también vistió las playeras del América y Chivas.

Javier Sánchez Galindo murió a los 77 años de edad luego de ser hospitalizado por problemas de salud. Varios clubes le dedicaron palabras de despedida en redes sociales, además de la Federación Mexicana de Futbol.

La directiva de las Águilas, además de lamentar el deceso, destacó los logros de Sánchez Galindo:

El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Javier Sánchez Galindo, exjugador de nuestro equipo, Campeón de Liga, Campeón de Campeones, Copa de Campeones y Copa Interamericana en la década de los setenta. Expresamos nuestras más sentidas condolencias

Cruz Azul, equipo con el que Sánchez Galindo forjó páginas doradas, fue más escueto al trascender la noticia: “Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos”.

Mientras que la FMF publicó que “la Federación Mexicana de Futbol lamenta el sensible fallecimiento de Javier Sánchez Galindo, exseleccionado nacional, exjugador de Cruz Azul, Chivas y América. Nos unimos a la pena que embarga a us familiares y amigos”.

Muere Javier Sánchez Galindo: ¿Quién Era el Exfutbolista Fallecido?

Javier Sánchez Galindo fue parte de aquel Cruz Azul glorioso que dominó el futbol mexicano en la década de los años 70, junto a Miguel “Superman” Marín, Javier “Kalimán” Guzmán, Octavio “Centavo” Muciño, Cesáreo Victorino y Fernando Bustos, por mencionar algunos.

Su dureza y férreo estilo como lateral izquierdo le hizo merecedor del mote de “Pierna Fuerte” por parte del célebre narrador deportivo Ángel Fernández. Con ese alias, Sánchez Galindo hizo época y ganó 5 títulos de Liga, además de dos copas de Campeón de Campeones y tres trofeos de la Concacaf (hoy conocida como Concachampions).

Además, “Pierna Fuerte” Sánchez Galindo portó la playera de la Selección Mexicana y ganó el Campeonato de Naciones de la Concacaf en el año 1971. También fue parte del plantel que disputó el Mundial México 70.

Luego de triunfar con la playera celeste, fue fichado por las Chivas del Guadalajara, equipo con el que sólo duró un año antes de ser traspasado a las Águilas del América, con el que obtuvo un título de Liga, un trofeo de Campeón de Campeones, una Copa Interamericana y un trofeo de clubes de la Concacaf.

Curiosamente jugó junto al legendario Johan Cruyff en el club angelino Los Ángeles Aztecs, en la North American Soccer League, en el año 1979. En ese equipo también militó Héctor Pulido, otro exfutbolista celeste.

