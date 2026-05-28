¿Qué Pasó con el Nuevo Géiser en Ixtlán? Autoridades Aclaran Qué Ocurrió en Michoacán

Autoridades estatales y federales, en coordinación con investigadores, realizan evaluaciones luego de fenómeno natural en comunidad de El Salitre

Poza de lodo burbujeante con emisión constante de gases.Poza de lodo burbujeante con emisión de gases en Michoacán. Foto: CNPC

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¿Un géiser en el patio de una casa en Michoacán? La CNPC descarta riesgos, pero sigue evaluando. Conoce las recomendaciones y el trabajo de los investigadores.

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