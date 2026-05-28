¿Qué Pasó con el Nuevo Géiser en Ixtlán? Autoridades Aclaran Qué Ocurrió en Michoacán

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió hoy, 28 de mayo de 2026, que continúa la emanación leve de vapor de agua y gases en la comunidad de El Salitre, en el municipio de Ixtlán, Michoacán, debido a un evento hidrotermal natural.

El pasado 26 de mayo, se alertó sobre la formación de un supuesto géiser en el patio de una casa en esa región michoacana, por lo que las autoridades se trasladaron a la zona.

En un comunicado, la CNPC detalló que se trató de un evento hidrotermal natural.

Explicó que el fenómeno comenzó con una liberación súbita de agua que generó un chorro de aproximadamente 15 metros de altura y posteriormente evolucionó a una poza de lodo burbujeante con emisión constante de gases.

Por ello, se evacuó la vivienda como medida preventiva, y también se suspendieron clases en un jardín de niños cercano.

🚨 IXTLÁN | Monitoreo hidrotermal

Autoridades mantienen vigilancia y análisis tras la manifestación registrada en la zona.

Se realizó análisis fotogramétrico e infrarrojo con dron.

Continúan estudios de gases y temperatura.

⚠️ No existe riesgo inminente; evita acercarte al área. pic.twitter.com/CVzlxzKSoF — Protección Civil Michoacán (@pcmichoacan) May 28, 2026

Descartan riesgo para la población

En seguimiento a esos hechos, la dependencia informó este jueves que “aunque se observó disminución de la actividad hidrotermal, continúa la emanación leve de vapor de agua y gases”, por lo que sigue el monitoreo y la vigilancia en la zona.

“Hasta el momento no existe riesgo inminente para la población; no obstante, continúan los análisis y estudios especializados para evaluar las condiciones de seguridad en la zona”, dijo.

Como medida preventiva, recomendó respetar el acordonamiento de la zona y evitar el ingreso “Te pedimos respetar las indicaciones de las autoridades y no acercarte a la zona”, manifestó en redes sociales.

Desde que se informó sobre los hechos, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán acordonó el área y envió personal especializado para las evaluaciones correspondientes.

Además, se informó que acudiría personal técnico del CENAPRED, en coordinación con especialistas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para fortalecer las labores de monitoreo y análisis de riesgos.

SPB