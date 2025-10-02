Ligas Mayores: Los Yankees Blanquearon a los Medias Rojas y Ganaron la Serie de Comodines

Este jueves 2 de octubre concluyeron las series de comodines de las Ligas Mayores. Los ganadores, luego de tres duelos, fueron los Yanquis de Nueva York, los Tigres de Detroit y los Cachorros de Chicago. Todos luego de superar la ronda por 2 juegos contra 1.

Mientras que los Dodgers de los Ángeles ya habían conseguido su boleto desde un día antes, al sumar su segundo triunfo consecutivo (10-5 y 8-4) ante los Rojos de Cincinnati, por lo que ya no hubo necesidad de un tercer encuentro.

Este jueves, los Yankees de Nueva York se despacharon un racimo de cuatro carreras en la cuarta entrada para superar 4-0 a los Medias Rojas y llevarse su serie de comodines de la Liga Americana por dos juegos contra uno.

Nueva York hizo historia, al convertirse en el primer equipo en conquistar una serie de comodines luego de perder el primer juego.

Desde que se estrenó el formato con una primera ronda en 2022, los ganadores del encuentro inicial siempre habían salido victoriosos en las primeras 15 series de Wild Card.

Ya con el boleto en la mano, Los Yankees abrirán su serie divisional el sábado ante los Azulejos de Toronto, que son los campeones de la División Este.

Tigres de Detroit sacaron la garra ante los Guardianes de Cleveland

Los Tigres de Detroit salieron vencedores el jueves de su juego de desempate de la serie de comodines de las Grandes Ligas, condenando a la eliminación a los Guardianes de Cleveland.

Detroit, que ganó su eliminatoria por un global de 2 juegos a 1, enfrentará en la ronda divisional a los Marineros de Seattle.

En juego disputado en Cleveland, los Tigres vencieron 6 carreras contra 3 a los Guardianes con una fulminante séptima entrada en la que anotaron cuatro carreras. Antes de eso, el duelo había estado igualado en el Progressive Field.

El dominicano José Ramírez, la estrella de Cleveland, pegó un sencillo en el cuarto inning para que George Valera colocara el empate provisional 1-1.

Ya en la sexta entrada, el receptor Dillon Dingler conectó un jonrón que puso por delante a Detroit y abrió la puerta para la explosión del séptimo episodio.

Un sencillo del dominicano Wenceel Pérez llevó al plato al puertorriqueño Javier Báez y al estadounidense Parker Meadows y otros hits de Spencer Torkelson y Riley Greene ampliaron la brecha para Detroit.

Con los Guardianes desesperados por recortar terreno, un error del lanzador Will Vest les permitió acortar distancias con dos carreras luego de un batazo de Ramírez.

El dominicano, sin brillo en toda la serie, pretendió extender la jugada a un doble pero fue retirado después de una revisión en video, dejando en bandeja el triunfo de los visitantes.

Detroit saldó otra cuenta pendiente con Cleveland después de que el año pasado, en sus primeros playoffs en una década, los Guardianes les eliminaran en la serie divisional.

Los Tigres chocarán ahora con los Marineros de Seattle, que disponen de una de las baterías de artilleros más temibles de las Mayores encabezada por el venezolano Eugenio Suárez, el dominicano Julio Rodríguez y el estadounidense Cal Raleigh, líder en jonrones con 60 en la temporada.

Cachorros de Chicago Vencen a Los Padres y Avanzan a Serie Divisional

Apoyados por su gente, que abarrotó el Wrigley Field, los Cachorros de Chicago vencieron este jueves 2 de octubre a los Padres de San Diego en la serie de comodines de las Ligas Mayores. La victoria por 3-1 en el decisivo tercer juego le permitió a los Cubs avanzar en la postemporada por primera vez desde 2017.

Michael Busch conectó un jonrón solitario y Jameson Taillon lanzó cuatro innings sin carreras antes de que el coach Craig Counsell utilizara cinco relevistas para cerrar el encuentro en favor de los Cachorros.

Después de que el relevista Brad Keller tropezara en la novena entrada, al permitir un jonrón de Jackson Merrill y además golpeara a dos bateadores con sus lanzamientos, fue cambiado por Andrew Kittredge, quien se apuntó el salvamento al retirar a Jake Cronenworth con un rodado a la tercera base y a Freddy Fermin con un elevado al jardín central.

El próximo enfrentamiento para Chicago será contra Milwaukee, el campeón de la División Central de la Liga Nacional, en una serie divisional al mejor de cinco partidos que arrancará este sábado.

Fue un final decepcionante para San Diego después de haber llegado a la postemporada por cuarta vez en los últimos seis años. Los Padres forzaron el tercer duelo con una victoria 3-0 el miércoles, pero sus estrellas fallaron en juego decisivo de la serie.

Hay que señalar que con sus respectivos triunfos, los Yankees, los Tigres y los Cachorros se suman a los Dodgers de Los Ángeles que ya habían conseguido su pase desde el miércoles, cuando vencieron 8-4 a los Rojos de Cincinnati para sumar dos triunfos seguidos en la serie a tres encuentros.

