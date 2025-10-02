Así Es el Balón Oficial Para el Mundial 2026: FIFA Revela los Detalles

Tal y como se había anunciado hace un par de días, la FIFA reveló hoy 2 de octubre de 2025 las primeras imágenes y el nombre oficial del balón para la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.

Apenas hace unos días, la FIFA reveló las imágenes de Maple™️, Zayu™️ y Clutch™️, las tres mascotas oficiales del Mundial de Futbol 2026.

Así es el balón con el que jugarán el Mundial 2026

El balón con el que las selecciones jugarán el Mundial 2026 fue bautizado como “Trionda” y representa la unión de los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

La iconografía que adorna al balón representa a cada nación sede: la hoja de arce para Canadá, un águila para México y una estrella para Estados Unidos. También se incluyeron detalles dorados, los cuales rinden homenaje al Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

El balón Trionda tendrá un chip con sensor de movimiento de última generación, mismo que proporcionará información sobre cada elemento del movimiento del esférico. Esta tecnología envía datos precisos al sistema de videoarbitraje (VAR) en tiempo real, lo que ayudará a mejorar la toma de decisiones de los árbitros, incluso en relación con los fueras de juego.

¿Qué significa Trionda, el nombre del balón oficial del Mundial 2026?

El nombre del balón oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, combina la palabra “tri” para hacer referencia a los tres países anfitriones, así como la palabra “onda”, cuya intención es darle un significado de “ola”.

De esta manera, el nombre simboliza una “ola colectiva de alegría a través de las naciones y uniendo al mundo a través del futbol”.

¿Qué significan los colores del balón oficial del Mundial 2026?

El balón oficial para la justa mundialista del próximo año tendrá tres colores principales: azul, rojo y verde. Cada uno representa a los países sede. En la parte roja del Trionda se puede observar una hoja de maple, símbolo que caracteriza a la bandera de Canadá.

La parte azul del esférico tiene una estrella para representar a Estados Unidos, mientras que la sección de color verde tiene la iconografía de un águila que representa a México. Estos íconos también estarán presentes en forma de relieve en la superficie del balón.