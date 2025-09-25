FIFA Acaba con el Misterio: Presenta a las 3 Mascotas Oficiales del Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociación presentó hoy, 25 de septiembre de 2025, a las 3 mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 26™️; conoce aquí a Maple™️, Zayu™️ y Clutch™️, que representan a Canadá, México y Estados Unidos, respectivamente.

Datos de la Copa Mundial de la FIFA 26™️: La Copa del Mundo, en su edición 23, tendrá 3 sedes: México , Canadá y Estados Unidos

La Copa del Mundo, en su edición 23, tendrá 3 sedes: , y La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 26™️ será en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), el 11 de junio de 2026

de la Copa Mundial de la FIFA 26™️ será en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), el 11 de junio de 2026 Y la gran final se jugará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, el 19 de julio de 2026

se jugará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, el 19 de julio de 2026 El Estadio Azteca hace historia al ser sede de 3 Mundiales

hace historia al ser sede de 3 Mundiales En total, 16 ciudades serán testigos de los partidos de futbol durante el torneo

Se prevé que en 2026 se rompa un récord de aficionados con más de 6 millones, por lo que Norteamérica se consolidará como el epicentro del futbol mundial

de aficionados con más de 6 millones, por lo que Norteamérica se consolidará como el epicentro del futbol mundial La Copa Mundial de la FIFA 26™️ será el más grande e inclusivo de la historia: contará con la participación de 48 selecciones de futbol

La Copa Mundial de la FIFA 26™️ es la segunda ocasión que la Federación Internacional de Fútbol Asociación lanza a 3 mascotas oficiales

El primer Mundial con 3 mascotas oficiales fue Corea/Japón 2022, con Ato, Kaz y Nik

Noticia relacionada: Dueños de Palcos en el Estadio Azteca Deberán Registrarse para los Partidos del Mundial 2026

¿Quiénes son Maple™️, Zayu™️ y Clutch™️?

A continuación, te damos los detalles sobre las 3 mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 26™️: Maple™️, Zayu™️ y Clutch™️, que en conjunto representan la unidad, la diversidad y la pasión por el futbol, que comparte Norteamérica.

Video: Conoce Aquí a las 3 Mascotas Oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 26

Las 3 mascotas, que rinden homenaje a la cultura de México, Canadá y Estados Unidos, serán embajadoras ante los aficionados y generarán un entorno de alegría y emoción, durante la Copa Mundial de la FIFA 26™️.

Ellos son Maple™️, Zayu™️ y Clutch™️, las 3 mascotas oficiales del Mundial 2026. Foto: FIFA

Maple™️

Maple™️ es un alce portero que representa a Canadá

es un que representa a De acuerdo con la FIFA, nació para recorrer todas las provincias y territorios del país, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural.

Maple ™️ es un alce apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado

es un alce apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado Destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo

Con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, Maple™️ tiene un sinfín de historias que contar

Maple™️, una de las 3 mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 26™️. Foto: FIFA

Noticia relacionada: ¿Feriado Nacional por Inauguración del Mundial 2026? Esto Se Necesita para que Sea Oficial

Zayu™️

México está representado por el jaguar Zayu ™️ , que significa unidad, fortaleza y alegría

está representado por el jaguar Zayu , que significa unidad, fortaleza y alegría Zayu ™️ es un delantero que habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo de nuestro país

es un que habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo de nuestro país El jaguar se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad

Fuera del campo, Zayu ™️ promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición

promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición Además, une a las personas de diferentes países con su pasión y orgullo

Es un deportista, símbolo de celebración y encuentro de culturas, que lleva consigo el alma de México a donde quiera que va

Zayu™️, una de las 3 mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 26™️. Foto: FIFA

Clutch™️

A Estados Unidos lo representa Clutch™️ , un águila centrocampista que recorre el país con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable

lo representa , un que recorre el país con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido y cada momento al máximo

Es audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de la cancha

Clutch ™️ predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación

predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación Convierte cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas

Clutch ™️ tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte

tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte Como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo

Clutch™️, una de las 3 mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 26™️. Foto: FIFA

Te recomendamos escuchar el Podcast Tercer Grado Deportivo sobre el desempeño de la Selección Mexicana de futbol

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT