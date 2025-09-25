Inicio Deportes FIFA Acaba con el Misterio: Presenta a las 3 Mascotas Oficiales del Mundial 2026

Conoce aquí a Maple, Zayu y Clutch, las 3 mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 26

Maple, Zayu y Clutch, las 3 mascotas del Mundial 2026 de la FIFA

Maple™️, Zayu™️ y Clutch™️, las 3 mascotas del Mundial 2026. Foto: FIFA

La Federación Internacional de Fútbol Asociación presentó hoy, 25 de septiembre de 2025, a las 3 mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 26™️; conoce aquí a Maple™️, Zayu™️ y Clutch™️, que representan a Canadá, México y Estados Unidos, respectivamente.

  • Datos de la Copa Mundial de la FIFA 26™️: La Copa del Mundo, en su edición 23, tendrá 3 sedes: México, Canadá y Estados Unidos
  • La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 26™️ será en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), el 11 de junio de 2026
  • Y la gran final se jugará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, el 19 de julio de 2026
  • El Estadio Azteca hace historia al ser sede de 3 Mundiales 
  • En total, 16 ciudades serán testigos de los partidos de futbol durante el torneo
  • Se prevé que en 2026 se rompa un récord de aficionados con más de 6 millones, por lo que Norteamérica se consolidará como el epicentro del futbol mundial 
  • La Copa Mundial de la FIFA 26™️ será el más grande e inclusivo de la historia: contará con la participación de 48 selecciones de futbol
  • La Copa Mundial de la FIFA 26™️ es la segunda ocasión que la Federación Internacional de Fútbol Asociación lanza a 3 mascotas oficiales
  • El primer Mundial con 3 mascotas oficiales fue Corea/Japón 2022, con Ato, Kaz y Nik

¿Quiénes son Maple™️, Zayu™️ y Clutch™️?

A continuación, te damos los detalles sobre las 3 mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 26™️: Maple™️, Zayu™️ y Clutch™️, que en conjunto representan la unidad, la diversidad y la pasión por el futbol, que comparte Norteamérica.

Video: Conoce Aquí a las 3 Mascotas Oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 26

Las 3 mascotas, que rinden homenaje a la cultura de México, Canadá y Estados Unidos, serán embajadoras ante los aficionados y generarán un entorno de alegría y emoción, durante la Copa Mundial de la FIFA 26™️.

Ellos son Maple™️, Zayu™️ y Clutch™️, las 3 mascotas oficiales del Mundial 2026. Foto: FIFA

Maple™️

  • Maple™️ es un alce portero que representa a Canadá
  • De acuerdo con la FIFA, nació para recorrer todas las provincias y territorios del país, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural.
  • Maple™️ es un alce apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado
  • Destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo
  • Con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, Maple™️ tiene un sinfín de historias que contar

Maple, una de las 3 mascotas del Mundial 2026 de la FIFA. Foto: FIFA
Zayu™️

  • México está representado por el jaguar Zayu™️, que significa unidad, fortaleza y alegría
  • Zayu™️ es un delantero que habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo de nuestro país
  • El jaguar se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad
  • Fuera del campo, Zayu™️ promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición
  • Además, une a las personas de diferentes países con su pasión y orgullo
  • Es un deportista, símbolo de celebración y encuentro de culturas, que lleva consigo el alma de México a donde quiera que va

Zayu™️, una de las 3 mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 26™️. Foto: FIFA

Clutch™️

  • A Estados Unidos lo representa Clutch™️, un águila centrocampista que recorre el país con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable
  • Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido y cada momento al máximo
  • Es audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de la cancha
  • Clutch™️ predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación
  • Convierte cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas
  • Clutch™️ tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte
  • Como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo

Clutch, una de las 3 mascotas del Mundial 2026 de la FIFA. Foto: FIFA
