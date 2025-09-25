FIFA Acaba con el Misterio: Presenta a las 3 Mascotas Oficiales del Mundial 2026
Conoce aquí a Maple, Zayu y Clutch, las 3 mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 26
La Federación Internacional de Fútbol Asociación presentó hoy, 25 de septiembre de 2025, a las 3 mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 26™️; conoce aquí a Maple™️, Zayu™️ y Clutch™️, que representan a Canadá, México y Estados Unidos, respectivamente.
- Datos de la Copa Mundial de la FIFA 26™️: La Copa del Mundo, en su edición 23, tendrá 3 sedes: México, Canadá y Estados Unidos
- La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 26™️ será en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), el 11 de junio de 2026
- Y la gran final se jugará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, el 19 de julio de 2026
- El Estadio Azteca hace historia al ser sede de 3 Mundiales
- En total, 16 ciudades serán testigos de los partidos de futbol durante el torneo
- Se prevé que en 2026 se rompa un récord de aficionados con más de 6 millones, por lo que Norteamérica se consolidará como el epicentro del futbol mundial
- La Copa Mundial de la FIFA 26™️ será el más grande e inclusivo de la historia: contará con la participación de 48 selecciones de futbol
- La Copa Mundial de la FIFA 26™️ es la segunda ocasión que la Federación Internacional de Fútbol Asociación lanza a 3 mascotas oficiales
- El primer Mundial con 3 mascotas oficiales fue Corea/Japón 2022, con Ato, Kaz y Nik
¿Quiénes son Maple™️, Zayu™️ y Clutch™️?
A continuación, te damos los detalles sobre las 3 mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 26™️: Maple™️, Zayu™️ y Clutch™️, que en conjunto representan la unidad, la diversidad y la pasión por el futbol, que comparte Norteamérica.
Permítannos presentarnos de manera oficial. #Somos26 | #CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 25, 2025
Las 3 mascotas, que rinden homenaje a la cultura de México, Canadá y Estados Unidos, serán embajadoras ante los aficionados y generarán un entorno de alegría y emoción, durante la Copa Mundial de la FIFA 26™️.
Maple™️
- Maple™️ es un alce portero que representa a Canadá
- De acuerdo con la FIFA, nació para recorrer todas las provincias y territorios del país, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural.
- Maple™️ es un alce apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado
- Destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo
- Con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, Maple™️ tiene un sinfín de historias que contar
Zayu™️
- México está representado por el jaguar Zayu™️, que significa unidad, fortaleza y alegría
- Zayu™️ es un delantero que habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo de nuestro país
- El jaguar se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad
- Fuera del campo, Zayu™️ promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición
- Además, une a las personas de diferentes países con su pasión y orgullo
- Es un deportista, símbolo de celebración y encuentro de culturas, que lleva consigo el alma de México a donde quiera que va
Clutch™️
- A Estados Unidos lo representa Clutch™️, un águila centrocampista que recorre el país con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable
- Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido y cada momento al máximo
- Es audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de la cancha
- Clutch™️ predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación
- Convierte cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas
- Clutch™️ tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte
- Como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo
Con información de N+.
RMT