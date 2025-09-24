Dueños de Palcos en el Estadio Azteca Deberán Registrarse para los Partidos del Mundial 2026

El Mundial 2026 será el gran evento del próximo año y México será uno de los tres países anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá. El Estadio Azteca, además, se convertirá en el primero en albergar tres partidos inaugurales en la historia de las Copas del Mundo, luego de haberlo hecho en 1970 y 1986. Sin embargo, hace algunos meses hubo una polémica con respecto al uso de los palcos y plateas, ya que se decía que la FIFA tomaría control de todo el inmueble durante el torneo, impidiendo que los dueños hicieran uso de ellos.

Afortunadamente para ellos, el Estadio Azteca llegó a un acuerdo con la FIFA para garantizar que los dueños de palcos y plateas tengan acceso a los partidos que se disputen en el Coloso de Santa Úrsula durante el Mundial de 2026. Para hacer válido su acceso durante la justa mundialista, los dueños deberán realizar un pre registro para completar el proceso de acreditación.

¿Dónde realizar el pre registro de los palcos y plateas para el Mundial 2026?

Los dueños de palcos y plateas en el Estadio Azteca deberán, de acuerdo con las disposiciones de la FIFA, realizar su pre registro a través del sitio web https://estadiobanorte.com.mx/registrotorneopalcosyplateas2026/

En ese mismo sitio también podrán agendar su cita que les permita concluir con el proceso de acreditación. Además, de acuerdo con el comunicado oficial del Estadio Azteca, "sin el registro debidamente concretado, no se podrá garantizar el derecho de acceso y uso del palco o platea durante el Mundial 2026".

Realicen su preregistro antes del

26 de septiembre de 2025 para garantizar su acceso a palcos y plateas en la Copa Mundial FIFA 2026 ⚽️🥅



