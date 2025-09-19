Detienen a Hombre por Robar Balón Mundialista de Escenografía en Guadalupe, Nuevo León

Elementos de la Policía de Guadalupe detuvieron a un hombre que fue sorprendido robando junto a una mujer un balón mundialista de acrílico que estaba colocado junto a una portería, como parte de una escenografía, en la avenida Chapultepec y Paseo del Valle, en la colonia Valle de Chapultepec, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Noticia relacionada: Develan Reloj e Insignia del Mundial de Futbol 2026 en Monterrey, ¿Dónde se Encuentra?

La detención y el intento de robo se registró durante la noche del jueves 18 de septiembre y se dio a conocer debido a un video que comenzó a circular a través de redes sociales, donde se observa al hombre junto a su pareja colocar el balón mundialista sobre el capacete de su vehículo y atarlo con una cuerda para evitar que se cayera al avanzar el el auto.

Video: Roba Balón Mundialista de Escenografía en Guadalupe y lo Detienen

¿Por qué el hombre se robó un balón mundialista en Guadalupe?

El detenido argumentó que tomó el balón mundialista pensando en que valía mucho y que iba a poder venderlo por una buena suma de dinero; sin embargo, no logró su cometido, pues con el sistema de monitoreo las autoridades lograron ubicarlo y detenerlo en la calle Gardenia y Mármol, cuando circulaba por la colonia Rafael Ramírez.

El hombre identificado como Daniel "N" de 64 años de edad, fue capturado por elementos de la Policía de Guadalupe mientras se encontraba a bordo de su vehículo con el balón mundialista atado en la parte de arriba. Luego de detenerlo, los policías trasladaron al sujeto para ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH