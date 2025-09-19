Detienen a Hombre por Robar Balón Mundialista de Escenografía en Guadalupe, Nuevo León
El hombre fue captado quitando de la escenografía el balón mundialista y llevándolo atado en la parte de arriba de su auto
Elementos de la Policía de Guadalupe detuvieron a un hombre que fue sorprendido robando junto a una mujer un balón mundialista de acrílico que estaba colocado junto a una portería, como parte de una escenografía, en la avenida Chapultepec y Paseo del Valle, en la colonia Valle de Chapultepec, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.
Noticia relacionada: Develan Reloj e Insignia del Mundial de Futbol 2026 en Monterrey, ¿Dónde se Encuentra?
La detención y el intento de robo se registró durante la noche del jueves 18 de septiembre y se dio a conocer debido a un video que comenzó a circular a través de redes sociales, donde se observa al hombre junto a su pareja colocar el balón mundialista sobre el capacete de su vehículo y atarlo con una cuerda para evitar que se cayera al avanzar el el auto.
¿Por qué el hombre se robó un balón mundialista en Guadalupe?
El detenido argumentó que tomó el balón mundialista pensando en que valía mucho y que iba a poder venderlo por una buena suma de dinero; sin embargo, no logró su cometido, pues con el sistema de monitoreo las autoridades lograron ubicarlo y detenerlo en la calle Gardenia y Mármol, cuando circulaba por la colonia Rafael Ramírez.
El hombre identificado como Daniel "N" de 64 años de edad, fue capturado por elementos de la Policía de Guadalupe mientras se encontraba a bordo de su vehículo con el balón mundialista atado en la parte de arriba. Luego de detenerlo, los policías trasladaron al sujeto para ponerlo a disposición del Ministerio Público.
