Asesinan a Hombre en Estacionamiento de un Supermercado en Monterrey

Un hombre fue asesinado con un arma blanca cuando se encontraba en el estacionamiento de un supermercado ubicado en la colonia Industrial, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El crimen se registró la noche del jueves 18 de septiembre y generó el despliegue de policías municipales y agentes de investigación.

Aparentemente, el hombre era perseguido por los presuntos agresores y al llegar a la banqueta da hacia la puerta principal del supermercado, en la zona del estacionamiento, fue alcanzado por al menos dos sospechosos, quienes le causaron diversas heridas con un arma blanca para después huir.

La víctima quedó malherida en la zona del acceso al establecimiento, en la calle Miguel Domínguez y cerca del cruce con la avenida Bernardo Reyes, en la colonia Industrial. El hecho fue reportado a los números de emergencia, generando la movilización de grupos de auxilio y elementos de seguridad de Monterrey.

Paramédicos llegaron al punto donde el hombre fue atacado con un arma blanca y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De igual manera, arribaron elementos de la Policía de Monterrey para acordonar el área del estacionamiento y cerrar de manera parcial la calle que lleva al acceso del supermercado.

En el sitio se observaron cerca de seis unidades de la Policía Municipal y minutos más tarde se sumaron agentes ministeriales para llevar a cabo el levantamiento de evidencias para la investigación del caso. Hasta el momento, la víctima no fue identificada, pero se informó que vestía playera roja deportiva, pantalón negro y tenis claros.

Los alrededores del supermercado son un punto de reunión de migrantes y personas en condición de calle, por lo que se investigan si estos factores tienen relación con el ataque que acabó con la vida del hombre. Las autoridades revisarán si las cámaras de vigilancia del establecimiento y locales cercanos grabaron el momento de la agresión.

