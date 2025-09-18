Detienen a Hombre Tras una Persecución en Avenidas del Centro de Monterrey

La tarde de este jueves 18 de septiembre, un hombre fue detenido luego de protagonizar una persecución por una calles y avenidas del Centro de Monterrey, Nuevo León. El hecho alertó a ciudadanos debido al sonido de las sirenas de las patrullar que perseguían al sujeto.

Fue en el cruce de la avenida Pino Suarez y la calle Ocampo cuando oficiales de la Policía Municipal de Monterrey pudieron interceptar al hombre que huía en un auto de color blanco. Fue justo en el estacionamiento de una gasolinera donde las patrullas acorralaron al sujeto.

Hasta este punto también llegaron elementos del Ministerio Público quienes se encuentran resguardando el auto que sigue siendo revisado por elementos de seguridad. El hombre que manejaba este auto quedó detenido al interior de una patrulla en la cual seguía forcejeando con policías.

Las cámaras de N+ Monterrey captaron el momento en que el detenido fue trasladado hasta un centro de seguridad donde le explicarán al hombre cual fue el motivo de su detención y donde determinarán su situación legal. Hasta el momento se desconoce que fue lo que originó esta movilización de elementos por calles del Centro de Monterrey.

Se espera que en las próximas horas la Policía de Monterrey brinde más detalles sobre este caso y cual fue el motivo por el cuál se originó la persecución. La gasolinera en donde terminó la persecución sigue brindando servicio a pesar de que policías aún realizan trabajos de investigación en el vehículo.

La noche de este 17 de septiembre sucedió otro acto criminal en el Centro de Monterrey, Nuevo León, ya que un hombre fue asesinado a balazos en la calle Colegio Civil, una zona conocida como el pasillo de los puesteros. El lugar fue acordonado por elementos de seguridad para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Elementos de la Policía de Monterrey pidieron a los locatarios cerrar sus tiendas debido a que el hombre asesinado quedó al exterior de dichos puestos, por lo que de inmediato la zona quedó completamente vacía. Según testigos, fueron al menos 6 detonaciones de arma las que se escucharon durante este ataque.

