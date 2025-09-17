Muere Motociclista al Ser Atropellado por 2 Camiones de la Ruta 182 en Cadereyta, Nuevo León

La tarde de este miércoles 17 de septiembre, un motociclista murió luego de ser atropellado por dos camiones de la ruta 182 cuando circulaba sobre la Carretera Libre a Reynosa en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. El percance ocurrió a la altura del kilómetro 26 donde la víctima quedó debajo de una de las unidades.

Noticia relacionada: Muere Hombre Tras Choque; Cierran Carriles de Circulación en Avenida Lázaro Cardenas

Tras el choque, paramédicos se trasladaron hasta el sitio para brindar apoyo, pero confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. Elementos de Vialidad y Tránsito de Cadereyta resguardaron la zona y acordonaron un carril de la vía para evitar que sucediara otro accidente mientras se llevaban a cabo las labores correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la identidad del moticiclista, pero autoridades mencionaron que viajaban en una motocicleta de color blanca con rojo y vestía playera, pantalón y tenis de color negro y tendría 30 años de edad. Se espera que en las próximas horas el sujeto pueda ser identificado.

Elementos de seguridad ya investigan como sucedió este percance vial para poder derterminar la situación legal de los choferes que conducían los camiones que atropellaron al motociclista. En el lugar no se reportaron personas detenidas.

Video: Motociclista Muere Atropellado por 2 Camiones en Cadereyta Nuevo León

Motociclista muere al derrapar en avenida Lázaro Cárdenas

Este accidente se suma a otro hecho fatal ocurrido la noche del martes 16 de septiembre, cuando un motociclista derrapó después de ser impactado por un auto en la avenida Lázaro Cárdenas en el sector San Agustín en Monterrey, Nuevo León. Fueron elementos de seguridad quienes confirmaron la muerte del conductor.

En ambos casos, las autoridades de tránsito exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, especialmente en vialidades de alto flujo, y recomendaron a los motociclistas extremar precauciones y utilizar el equipo de protección adecuado para reducir riesgos.

Historias recomendadas:

Con información de Adriana Garcino | N+

DAGM