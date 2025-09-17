Asaltan a Hombre en un Banco y lo Despojan de 2 Millones de Pesos en Guadalupe, Nuevo León

La tarde de este miércoles 17 de septiembre, un hombre fue despojado de 2 millones de pesos en un estacionamiento de un banco ubicado sobre la avenida Benito Juárez, en la colonia La Fuente, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El asalto ocurrió al interior del estacionamiento de una sucursal bancaria en la que minutos antes el hombre había retirado la cantidad de 2 millones de pesos. Al salir para abordar a su vehículo, dos sujetos que portaban una gorra y cubrebocas amagaron a la víctima con un arma de fuego y la despojaron de un maletín donde llevaba el efectivo.

Luego de cometer el acto criminal, los dos presuntos asaltantes huyeron en un vehículo de color rojo. Ante el reporte de este robo, llegaron a este sitio elementos de la Policía Municipal de Guadalupe, quienes de inmediato le brindaron ayuda a la víctima. En el lugar de los hechos aún permanecen elementos de seguridad investigando este presunto robo. Personal del banco puso a disposición las cámaras de seguridad en las cuales se pudo detectar las placas del auto en el que los responsables huyeron.

Autoridades arman operativo de seguridad tras asalto en un banco en Guadalupe

Al identificar el auto de los responsables, elementos de la Policía de Guadalupe realizaron algunos rondines cerca del banco en el sucedió el robo para tratar de detectar el auto en el que los sujetos huyeron y poder detenerlos. En el lugar del suceso, una patrulla se quedó entrevistando al afectado para recabar la mayor información posible que pueda ayudar con la identificación de los presuntos asaltantes.

Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre los responsables que despojaron al hombre de el maletín con 2 millones de pesos. Durante el día se seguirán llevando a cabo operativos de seguridad para tratar de localizar a los presuntos ladrones y poder detenerlos.

Con información de Karina Garza Ochoa | N+

