Pareja es Detenida con Billetes Falsos y Drogas en Guadalupe, Nuevo León

Una pareja fue detenida por elementos de la Policía de Guadalupe luego de que les encontraron billetes falsos y dosis de droga. El hombre y la mujer fueron interceptados en la calle Petronilo Treviño en su cruce con la calle Victoria, en la colonia Esmeralda, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Noticia relacionada: Menor es Detenido con Más de 24 Mil Pesos en Billetes Falsos en el Centro de Monterrey

De acuerdo con lo informado la mañana de este miércoles 17 de septiembre por parte de la Policía de Guadalupe, a la pareja le fueron hallados 12 billetes apócrifos de 500 pesos, hojas con impresiones de billetes de la misma denominación y dosis de la droga conocida como cristal.

La detención del hombre y la mujer, identificados como Salvador "N" de 37 años de edad y Luciana "N" de 28 años de edad, se llevó a cabo luego de recibir un reporte al número de emergencia 911. La pareja fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Unidad del Centro de Líneas de Investigación Preliminares en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto en Nuevo León, donde continuarán con la investigación.

Detienen a menor de edad con billetes falsos en Monterrey

En el mes de junio de este mismo año, se presentó un caso similar con menor de edad en la ciudad de Monterrey. El joven de 17 años de edad fue detenido luego que los elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo una revisión en la que le encontraron billetes falsos que sumaban más de 24 mil de pesos.

El menor de edad, identificado como Rogelio "N", fue sorprendido por los oficiales cuando realizaban sus necesidades fisiológicas en la vía pública. Luego de abordarlo y hacerle una revisión, los elementos de la Policía de Monterrey le encontraron 48 billetes de 500 pesos y 2 billetes de 200 pesos, de diferentes denominaciones, todos falsificados.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH