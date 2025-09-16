Liberan a 4 Detenidos Tras Confrontación con Policías Durante Manifestación en Santa Catarina

Tras casi 24 horas de permanecer detenidos, autoridades liberaron a cuatro personas que fueron arrestadas durante una manifestación el lunes 15 de septiembre en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, donde los participantes exigían justicia por la presunta muerte y maltrato de animales en dicho lugar.

Los manifestantes relataron que lo que inició como una protesta pacífica derivó en momentos de tensión e impotencia, debido a la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal del Santa Catarina.

En imágenes difundidas en redes sociales se aprecia cómo uno de los jóvenes, vestido con playera negra, fue arrastrado por el piso mientras era sometido por policías, lo que generó indignación entre los asistentes.

El joven, quien fue liberado junto con los demás detenidos en el Centro de Justicia Cívica de Santa Catarina, ubicado en la colonia Villas de la Huasteca, narró lo que vivió durante la confrontación. Explicó que la situación se tornó violenta cuando un oficial presuntamente agredió a un hombre que llevaba a una niña, lo que desató la reacción de varios asistentes.

“Un señor que traía una niña y el policial lo empezó a estrujar, yo vi que el policial lo empezó a estrujar y la niña se estrujó muy feo. Cuando yo le dije ‘oye cálmate, es pacífico’, se empezaron a meter todos los policías y ya no me di cuenta. Me pusieron una soga en el cuello, me metieron hasta el piso y me arrastraron. La única razón por la que pude respirar es porque mi hermana le pegó al policía y me metí los dedos entre la soga y ya pude respirar. Me cargaban a la granadera, me suben y un tránsito me pone la rodilla en la cabeza. Ese tipo de fuerza no se aplica ni aquí ni en ningún lugar. Se supone que vivimos en un estado civilizado, industrial, no para nada”

comentó el joven al salir de su detención.

Jóvenes liberados planean denuncia colectiva por agresión policial en Santa Catarina, Nuevo León

El testimonio refleja la impotencia y el miedo que experimentaron los participantes, quienes aseguraron que la protesta tenía un carácter pacífico. Además, denunciaron el uso excesivo de la fuerza pública por parte de los elementos municipales de Santa Catarina. De acuerdo con la información, entre los cuatro detenidos se encontraba un joven de 24 años y un hombre de 50 que, según testigos, no tenía relación directa con la protesta.

Las personas liberadas señalaron que planean interponer una denuncia colectiva y pública en contra de quien resulte responsable de los actos de violencia registrados durante la manifestación.

Con información de Adriana Gacino / Noticias N+

