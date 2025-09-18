Encuentran a Hombre Sin Vida Dentro de Casa en Juárez, Nuevo León

Durante la mañana de este jueves 18 de septiembre, un hombre fue encontrado sin vida dentro de su casa ubicada en la colonia San Francisco, perteneciente al municipio de Juárez, Nuevo León. El hecho de violencia se registró al interior del domicilio marcado con el número 232, en las calles Fray Antonio de Sobrevilla y Fray Diego de Salazar.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el hombre de aproximadamente 28 años de edad, identificado por uno de sus familiares como Vladimir, presentaba mucha sangre. Las autoridades ya investigan el hallazgo sin vida de la víctima que no tenía antecedentes médicos, ni presentaba alguna enfermedad conocida.

Luego de recibir el reporte, elementos de la Policía de Juárez y agentes ministeriales arribaron al punto en la colonia San Francisco para acordonar la zona. Además, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) llegaron al lugar para comenzar a recabar evidencias que ayuden a confirmar o descartar que se trate de un posible homicidio.

Ataque a balazos deja un hombre muerto y una mujer herida en Juárez, Nuevo León

En el mismo municipio de Juárez, Nuevo León, dos personas fueron víctimas de un ataque a balazos durante la noche del miércoles 17 de septiembre. Un hombre murió y una mujer resultó herida en las calles Nuevo México y Federico González de la colonia Jardines de Villa Juárez. El fallecido respondía al nombre de Miguel, de quién se dijo era propietario de un Yonke.

Presuntamente, el hombre que murió en el ataque arribaba al domicilio de su hermana cuando fue sorprendido por hombres armados quienes le dispararon varias ocasiones; las balas alcanzaron a la mujer que fue trasladada a un hospital cercano. Este ataque a balazos se registró frente a una iglesia donde, según testigos, se efectuaban clases de catecismo por lo que tras los disparos fueron resguardados tanto niños como sus maestras.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

