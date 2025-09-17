Hombre es Asesinado a Balazos Cerca de Secundaria en Santa Catarina, Nuevo León

Un hombre fue asesinado a balazos luego de ser perseguido y atacado por hombres armados cuando se encontraba afuera de un domicilio en la colonia Lomas Altas, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El homicidio se registró alrededor del medio día de este miércoles 17 de septiembre, aproximadamente a 300 metro de la Secundaria Técnica No. 90 Don José Calderón Ayala.

El reporte de ataque armado y un hombre tirado sobre la banqueta generó la movilización del personal de Protección Civil Jaguares y elementos de la Policía de Santa Catarina hasta el cruce de las calles Volcán y Mar, en la colonia Lomas Altas. Al llegar al lugar, confirmaron la muerte del hombre que presentaba al menos un impacto de proyectil de arma de fuego.

Investigan homicidio en la colonia Lomas Altas, en Santa Catarina

El cuerpo de la víctima terminó en medio de dos vehículos estacionados sobre la vía pública. Este punto de la colonia Lomas Altas, perteneciente al municipio de Santa Catarina, en el sector poniente del Área Metropolitana de Monterrey, fue acordonado por elementos de la Policía Municipal, en espera de los peritos para llevar a cabo el levantamiento de evidencias y la investigación correspondiente.

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial la identidad de la víctima, únicamente se sabe que es un hombre de aproximadamente 40 años de edad. Las autoridades de seguridad continúan buscando a los responsables de este homicidio cometido con armas de fuego.

