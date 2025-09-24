Confirman México vs Argentina: ¿Cuándo Será el Partido Amistoso Rumbo al Mundial 2026?

Este miércoles 24 de septiembre, “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, confirmó que la Selección Argentina enfrentará a México en un amistoso programado para junio de 2026, con Estados Unidos como sede.

Este partido podría convertirse en el último amistoso de la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Más información en breve.