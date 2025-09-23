Jesse Carrasquedo, Piloto Mexicano Correrá en la Fórmula 3 en 2026

El automovilismo mexicano tiene excelentes noticias, pues se ha confirmado que Jesse Carrasquedo correrá en la Fórmula 3 a partir de la temporada 2026. Con apenas 18 años de edad, el oriundo de León, Guanajuato, se ha ganado un asiento fijo en la parrilla de salida con el equipo de Van Amersfoort Racing (VAR), que a través de un comunicado oficial anunció el arribo del piloto mexicano.

"VAR se enorgullece de anunciar su primer piloto a tiempo completo en el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA 2026: Jesse Carrasquedo. El piloto mexicano competirá con VAR en 2026, después de competir ya en cuatro carreras con el equipo en el Campeonato Europeo Regional de Fórmula de Alpine (FRECA) en 2023", se lee en el comunicado de la escudería neerlandesa.

Aunado a esto, el director del equipo, Brad Joyce, se dijo "orgulloso" de contar con la presencia de Jesse Carrasquedo y aseguró que están "emocionados" de trabajar con él. " Su talento y determinación han sido claros, y ahora que trabajaremos juntos a tiempo completo, podemos aprovechar el progreso que ya ha hecho", mencionó Joyce recordando que el piloto mexicano ya había tenido un breve paso por la escudería en 2023, año en el que disputó cuatro carreras con ellos.

¿Quién es Jesse Carrasquedo, el piloto mexicano que correrá en la Fórmula 3?

Nacido en León, Guanajuato, Jesse Carrasquedo comenzó su travesía como piloto a los cinco años de edad en el karting. Años después, el extraordinario piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez y su padre, Antonio, sirvieron como mentores para impulsar su carrera.

Carrasquedo hizo su debut europeo en solitario en el Campeonato Danés de Fórmula 4 en 2021, donde obtuvo una victoria en su primera carrera. En 2023 ascendió al Campeonato Europeo de Fórmula Regional por Alpine (FRECA), donde tuvo su primer fin de semana de carrera con Van Amersfoort Racing. En la presente campaña Eurocup-3 2025 ha mostrado su talento y registra 2 victorias y 3 podios hasta ahora.

¿Cuándo debutará Jesse Carrasquedo en la Fórmula 3?

La temporada 2026 de la Fórmula 3 comenzará del 6 al 8 de marzo en Melbourne, fecha en la que el piloto mexicano correría su primera carrera como piloto principal de VAR. En ese sentido, cabe señalar que la temporada del próximo año de Fórmula 3 consta de 20 carreras en 10 pistas de carreras diferentes en Europa, Asia y Oceanía, "apoyando a la Fórmula 2 y el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA", según el comunicado de la escudería neerlandesa.

