Katia Itzel García, Árbitra Mexicana Hará Historia en el Mundial Sub-20

El próximo 27 de septiembre comenzará la Copa del Mundo Sub-20, en la cual la Selección Mexicana de la categoría tendrá participación. Sin embargo, además del conjunto nacional, México estará representado por la árbitra Katia Itzel García. La nacida en la Ciudad de México cuenta con el gafete FIFA que la acredita como silbante internacional desde 2019, razón por la cual es considerada una de las mejores en el gremio arbitral mexicano y ha tenido la oportunidad de trabajar en torneos como la Liga MX, la Leagues Cup y la Copa Oro masculina.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer la lista de árbitras y árbitros que impartirán justicia durante el Mundial Sub-20, en la cual además de aparecer el nombre de Katia Itzel García, se encuentran también los de las silbantes mexicanas Sandra Ramírez y Karen Díaz. Las tres serán las únicas representantes de México en cuestión arbitral para el torneo que se jugará del 27 de septiembre al 20 de octubre en Chile.

Katia Itzel García, la única mujer que será árbitra central en el Mundial Sub-20

Pese a que son tres las mujeres que representarán a México en el ámbito arbitral durante el Mundial Sub-20, Katia Itzel García hará historia pues ella es la única que va en calidad de árbitra principal, siendo además la única mujer del mundo que tendrá esa responsabilidad en el certamen. En total, la FIFA designó a 18 árbitros centrales y a 36 asistentes.

Sandra Ramírez y Karen Díaz serán silbantes asistentes. Aún no se define en qué partidos tendrá actividad la terna arbitral mexicana.

Claudia Sheinbaum ha respaldado a Katia Itzel García

Durante la pasada edición de la Leagues Cup 2025, Katia Itzel García fue la árbitra encargada de llevar las acciones en el duelo entre Monterrey y Cincinnati FC. Al término de dicho compromiso, la silbante mexicana recibió amenazas a través de redes sociales luego de una decisión arbitral en contra del conjunto regiomontano. Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró su apoyo hacia García en su conferencia de prensa diaria del 6 de agosto y mencionó que Katia "es una mujer extraordinaria".

"Aplaudo su trabajo como árbitra. Ha puesto en alto a las mujeres, enfatizando que para llegar a donde llegó tiene que ser tres veces mejor que un hombre" - Claudia Sheinbaum sobre Katia Itzel García

