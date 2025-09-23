Puebla Consigue Primeras Medallas de Oro, Plata y Bronce en la Paralimpiada Nacional 2025

La Secretaría de Deporte y Juventud en Puebla, dio a conocer que la delegación poblana inició con buenos resultados dentro de la Paralimpiada Nacional 2025 en Aguascalientes. En la disciplina de Paranatación, hasta el momento se han obtenido tres medallas de oro, una de plata y una de bronce.

Fueron tres los poblanos quienes pusieron en alto el nombre de Puebla, con destacada participación en la disciplina de natación en la Paralimpiada Nacional.

Noticia relacionada: Boxeador de Puebla Gana Campeonato Mundial Juvenil Peso Pluma de la OMB

Puebla gana dos medallas de oro en la Paralimpiada Nacional 2025 de Aguascalientes

La primera medalla de oro se logró gracias al desempeño de Santiago Emiliano Mora Castillo en los 100 metros libre de clasificación S10.

La segunda presea dorada la obtuvo Moisés Domínguez Albor en los 100 metros libres, clasificación S5, quien más adelante obtuvo su segunda presea áurea en los 50 metros Dorso, categoría en clasificación S5.

Mujeres poblanas logran medalla de plata y bronce en la Paralimpiada Nacional 2025

Más tarde se logró la presea de plata obtenida por Gabriela Sánchez Ramírez en los 100 metros libres, en la clasificación S10 y para cerrar la tarde, la medalla de bronce con Betzabeth Fuentes Loeza en los 50 metros dorso, clasificación S14.

Kevin El Maravilla Herrera Cuautle Campeón Boxeo Atlixco Puebla

Durante la conferencia de prensa se presentaron con orgullo estos resultados, y se destacó que Puebla se consolida como “Tierra de Campeonas y Campeones” con deportistas que buscan representar con orgullo al estado en las competencias que se realizan en Aguascalientes.

Historias recomendadas:

Con información de la Secretaría del Deporte

JAPR