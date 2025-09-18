Boxeador de Puebla Gana Campeonato Mundial Juvenil Peso Pluma de la OMB

El Pueblo Mágico de Atlixco está de fiesta. Hace unos días el joven boxeador poblano, Kevin "El Maravilla" Herrera Cuautle, se coronó Campeón Mundial Juvenil de Peso Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Con tan sólo 20 años, el atlixquense suma un récord profesional de nueve peleas ganadas, dos derrotas y cero empates. La pasión por el boxeo lo ha llevado desde el gimnasio del barrio hasta grandes escenarios internacionales.

Noticia relacionada: Presentan Programas Académicos de la Nueva Universidad del Deporte

Kevin “El Maravilla” Herrera Cuautle gana Campeonato Mundial de Peso Pluma de la OMB en Londres

En la pelea por el Campeonato Mundial Juvenil de Peso Pluma de la OMB llevada a cabo en Londres, Herrera enfrentó al británico Tom Welland, fue una pelea intensa, donde el mexicano demostró técnica y resistencia. En el octavo round lo derribó y finalmente ganó por decisión unánime.

En Atlixco, familiares y amigos celebraron el triunfo por el orgullo de ver a uno de los suyos convertirse en campeón mundial juvenil, quien ha despertado ilusión y esperanza en las nuevas generaciones.

Kevin Herrera Cuautle fue invitado especial en el Desfile Cívico-militar por el 215 Anivarsario de la Independencia de México.

Kevin “El Maravilla” Herrera Cuautle dedica palabras a los jóvenes que incursionen en el box

En exclusiva para N+, El Maravilla dedicó unas palabras para todos los jóvenes que apenas inician su camino en el box, para que no se rindan y salgan adelante.

Aférrense a lo que más quieran mientras se sientan bien, lo demás no importa, lo que importa es la ambición, el hambre y las ganas de salir adelante y sobrepasar límites que ni tú mismo veías.

Kevin El Maravilla Herrera Cuautle es Campeón de Boxeo originario de Atlixco Puebla

Kevin “El Maravilla” Herrera Cuautle, aseguró que es el inicio, pues tiene como meta llegar a lo más alto del boxeo mundial.

Historias recomendadas:

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ