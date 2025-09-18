Revelan Posible Hallazgo de Huellas de Dinosaurios en Puebla; INAH Investiga

El hallazgo de posible huellas de dinosaurios en Santa Ana Teloxtoc está en la mira de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en coordinación del Gobierno de Tehuacán en el estado de Puebla.

Investigadores inspeccionan el área natural del Valle de Tehuacán-Cuicatlán en donde se localizaron estas supuestas evidencias de los reptiles de gran tamaño.

Especialistas del INAH investigan probables huellas de dinosaurios. Foto: Gobierno de Tehuacán

Cabe resaltar que la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán fue declarada Bien Mixto de Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2018 y ha sido pieza fundamental para investigaciones históricas y culturales.

En dicho lugar, compartido por los estados de Puebla y Oaxaca, se han identificado vestigios fósiles y arqueológicos que datan de hace 14,000 años de antigüedad.

Trazo de posibles huella de un dinosaurio en Puebla. Foto: Gobierno de Tehuacán

Descubren posibles huellas de dinosaurios en Santa Ana Teloxtoc, Tehuacán ¿Son auténticas?

Luego de los recientes hallazgos, investigadores del INAH en coordinación de la Dirección de Patrimonio Histórico de Tehuacán, realizan una inspección exhaustiva para corroborar la veracidad de trazos que podrían corresponder a huellas de dinosaurios.

De acuerdo a las autoridades, de confirmarse su autenticidad, se reforzará la relevancia arqueológica y paleontológica de Tehuacán.

Se espera que en próximos días se de a conocer el resultado de las investigaciones de los expertos quienes tomaron medidas, fotografías y pruebas de las que podrían ser las huellas de dinosaurios.

Investigan Montículo del Escorpión en Tehuacán, Puebla

El municipio de Tehuacán en Puebla ha revelado diferentes secretos históricos, entre ellos un observatorio astronómico prehispánico de más de 1,400 años de antigüedad.

Este Montículo del Escorpión que mide 62 metros de largo también esta ubicado en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán y ha estado en la mira de investigadores internacionales.

Hallan Más de 100 Restos y Piezas Históricas en Puebla

Este Patrimonio Cultural ha sido un sitio clave para el origen y desarrollo de la agricultura en Mesoamérica y testigo del surgimiento de las lenguas protootomangues que dieron lugar a la familia lingüística más antigua y diversificada del continente americano, de acuerdo al Gobierno de México.

