Mexicanos Se Cuelgan Medallas en el Mundial de Paranatación Singapur 2025

Ángel Camacho sumó su segunda medalla en el Mundial de Paranatación Singapur 2025, al ganar el bronce en la prueba individual de 150 metros estilo combinado SM4.

El mexicano se metió a la piscina del Centro Acuático OCBC para buscar una nueva presea, la cual conquistó al llegar en tercer puesto.

El metal dorado fue conquistado por Roman Zgdanov (neutral) y la plata se la colgó el israelí Ami Omer Dadaon. El mexicano completó el podio de los triunfadores.

Segunda medalla de la justa mundialista

Ángel Camacho, triple medallista en los Juegos Paralímpicos de París 2024 -una plata y dos de bronce- y ganador del tercer puesto en Tokio 2020, ganó su segunda presea en Singapur.

Apenas un día antes, el paraatleta ganó el bronce en la prueba de 100 metros estilo libre. Con su laurel de este martes, se convirtió en el mejor representante de la delegación mexicana, en cuanto a número de metales.

Noticia relacionada: Ángel Camacho Presume su Bronce en Mundial de Paranatación; 'Sé que No Pondrán Atención', Dice

Jesús Gutiérrez se mete en segundo lugar

Por otra parte, Jesús Alberto Gutiérrez Bermúdez conquistó la plata en la prueba de 200 metros combinado individual SM6 y además impuso récord de América.

El mexicano fue superado por el chino Hong Yang, quien se quedó con el oro, y por encima del colombiano Nelson Crispin Corzo, ganador del bronce.

Con esta victoria, nuestro país se ubica en la décimo quinta posición del medallero, igual que Japón y Países Bajos.

Cabe destacar el oro de José Arnulfo Castorena Vélez, en la prueba de los 50 metros SB2, el pasado 21 de septiembre, para completar en total cuatro medallas para México en el presente mundial.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM