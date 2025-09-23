Ángel Camacho Presume su Bronce en Mundial de Paranatación; 'Sé que No Pondrán Atención', Dice

El mexicano Ángel Camacho presumió en redes la medalla de bronce que ganó el 22 de septiembre en el Mundial de Paranatación de Singapur 2025, pues dijo que si él no lo destacaba, en su país no le pondrían mucho atención.

El nadador paralímipico, originario de Guanajuato, se encuentra participando en la competencia que se celebra del 21 al 27 de septiembre en el Centro Acuático OCBC del país asiático. Y este lunes compartió en X e Instagram el logro que sumó a su trayectoria.

Camacho afirmó que la presea va con dedicación a su familia, a su entrenador Fernando Gutiérrez Vélez y a Dios. Sin embargo, al presumir su podio, lanzó una crítica por lo invisibilizado del tema.

Sé que esto no le pondrán mucha atención en México así que toca presumir los logros propios.

En la publicación compartió dos imágenes con la medalla lograda y la prueba en que se desempeñó este día. En respuesta, usuarios reconocieron el bronce y comentaron que es una inspiración para los mexicanos.

Medalla de bronce en el mundial de natacion Singapur 2025 en la prueba de 100 libres!! 💪🇲🇽 pic.twitter.com/N8E1PqvfMU — Ángel Camacho 🇲🇽 (@angelcamachomx) September 22, 2025

Tras ganar, dijo que se sintió feliz porque todo su esfuerzo valió la pena. Además, en declaraciones al Comité Paralímpico Mexicano (COPAME), subrayó que tuvo buen tiempo en la prueba.

Me siento muy feliz, ya que, bueno, todo el esfuerzo que se hizo, que se realizó para esta competencia dio frutos, en general fue una competencia muy buena, donde el tiempo que hice fue un segundo arriba del mejor y bueno, en general, me siento muy contento.

Esta (medalla) la dedico principalmente a Dios, a mi familia, a mi entrenador Fernando Vélez, a mis auxiliares, amigos, compañeros y en general a toda mi familia

¿En qué prueba ganó Ángel Camacho?

Ángel de Jesús Camacho Ramírez conquistó medalla de bronce en la final de los 100 metros estilo libre, clasificación S4, en el segundo día del Campeonato Mundial de Para Natación Singapur 2025.

Detuvo el cronómetro en 1 minuto con 23 segundos y 39 centésimas, con lo cual subió a tercer lugar de la prueba, según datos del COPAME.

Los triunfos de Ángel Camacho

Juegos Paralímpicos de París 2024 : una medalla de plata en 50 metros dorso S4; un bronce en 100 metros libres S4 y otro en 150 metros combinado individual SM4.

: una medalla de plata en 50 metros dorso S4; un bronce en 100 metros libres S4 y otro en 150 metros combinado individual SM4. Juegos Paralímpicos Tokio 2020: una medalla de bronce en los 50 metros dorso categoría S4; cuarto lugar en los 50 y 100 metros libres S4, y quinto lugar en los 200 metros libres S4.

Hasta la segunda jornada del Mundial de Paranatación de Singapur, México acumula dos preseas: la medalla de oro de José Arnulfo Castorena en los 50 metros pecho SB2 y el bronce de Ángel Camacho en 100 metros libre S4.

El guanajuatense competirá este 23 de septiembre en los 150 metros libres donde confió que conseguirá otra medalla.

En la competencia de Singapur participan más de 600 atletas de más de 60 países, algunos con miras a clasificarse directamente o sumar puntos para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

ASJ