Familiares Identifican a "B King" y "Regio Clown" a Través de sus Tatuajes en Fiscalía de Edomex

Después de que se confirmara el hallazgo sin vida de los músicos colombianos “B King” y "Regio Clown” en la CDMX, tras ser reportados como desaparecidos, sus familiares los identificaron.

Familiares de los músicos colombianos “B King” y "Regio Clown” identificaron a los jóvenes en la Fiscalía Especializada en Homicidios de la zona Oriente en Tlalnepantla, Edomex, luego de que se les informara que los artistas habían sido localizados sin vida.

Fue alrededor del mediodía cuando las familias de “B King” y "Regio Clown” acudieron a las instalaciones de la fiscalía para identificarlos.

La fiscalía capitalina emitió una ficha de búsqueda el 16 de septiembre para los músicos colombianos “B King” y "Regio Clown”, según reportes, se les vio por última vez ese día en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Fueron localizados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

Fue a través de los tatuajes que tenían tanto “B King” como "Regio Clown” que sus familiares los identificaron. También se les aplicaron pruebas de ADN.

Se espera que sea en las próximas horas cuando las autoridades entreguen los cuerpos a sus familiares.

Presidenta ordena coordinación en investigación del caso

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a su Gabinete de Seguridad, la coordinación en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los músicos colombianos Jorge Luis Herrera y Byron Sánchez, quienes lamentablemente fueron hallados sin vida en el Estado de México.

El presidente de Colombia reacciona a la muerte de B-King y Regio Clow

Gustavo Petro reaccionó a la muerte de los dos músicos colombianos en México, aseguró que “asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos de México”.

Hoy se confirmó que fueron hallados sin vida los artistas colombianos "B King" y "Regio Clown", quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre en la Ciudad de México. Una de las versiones apunta a que ambos desaparecieron tras acudir a un gimnasio en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.



