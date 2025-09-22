Hallan Muertos a "B-King" y "Regio Clown", Músicos Colombianos Desaparecidos en CDMX

Confirmaron la muerte de dos músicos originarios de Colombia que habían desaparecido en calles de Polanco, en la Ciudad de México, pero sus cuerpos fueron hallados en el Estado de México, así lo confirman autoridades del Edomex.

Video relacionado: Abandonan a Dos Jóvenes Muertos Junto a una Motocicleta en Tlaxcala

Video. Hallan sin Vida a "B-King" y a "Regio Clown" Artistas Colombianos: Confirma Fiscalía del Edomex

Desde el 16 de septiembre la Fiscalía la Ciudad de México emitió fichas de búsqueda para hallar al cantante Bayron Sánchez Salazar, "B-King", y al DJ Jorge Luis Herrera Lemos, "Regio Clown", quienes habían sido vistos por última vez luego de salir rumbo al gimnasio en la colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Sheinbaum ordena investigar muerte de colombianos

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico trabajan en coordinación con la @FiscaliaCDMX y la @FiscaliaEdomex en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los músicos colombianos… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 22, 2025

El Gabinete de Seguridad de México informó que por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum se instruyó al desarrollo de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los músicos colombianos Jorge Luis Herrera y Byron Sánchez, quienes fueron hallados sin vida en el Estado de México.

Precisó que las fiscalías de la CDMX y Edomex colaboran con las instituciones de seguridad para localizar a los responsables y esclarecer este hecho.

Gustavo Petro reacciona a muerte de los dos músicos colombianos en México

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya reaccionó a la muerte de los dos músicos colombianos en México, aseguró que “asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos de México”.

Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos



Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina



Más jovenes asesinados por una política… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2025

Mencionó que la mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina”. Así lo expresó el mandatario colombiano en redes sociales.

Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política anti narcotraficante

El caso cobró notoriedad y el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinnbaum, para encontrarlos.

Video. Petro Pide a Claudia Sheinbaum Ayuda para Localizar a Dos Artistas Colombianos en México

¿Cuándo y dónde fueron hallados muertos "B-King" y "Regio Clown"?

De acuerdo con personal de servicios periciales de la Fiscalía del Edomex que realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que:

Fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán .

. El reporte de la muerte conduce la investigación por homicidio.

El lunes 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el caso?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes 22 de septiembre de 2025 que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana investigaban la desaparición del cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, junto con otro artista colombiano durante una gira en el país.

“Se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para saber quiénes son estas personas, (y atender)la denuncia de desaparición”, aseguró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana aseguró que su Gobierno ha estado en contacto con autoridades de Colombia, luego de que el presidente de aquel país, Gustavo Petro, pidiera ayuda a México para localizar a ambos artistas.

La Cancillería está en contacto. No he entrado yo en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana

El domingo, en su cuenta de X, Petro solicitó ayuda para localizar con vida al cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.

Según medios locales, B King, de 31 años y expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes, estaba desaparecido desde el 16 de septiembre, cuando participaba en una gira de conciertos en México.

La última vez que se tuvo noticia de él fue ese mismo día en la colonia de Polanco, en Ciudad de México, donde supuestamente se encontraba con Herrera, conocido como Regio Clown.

Reyes pidió a través de Instagram que sus seguidores colaboren con la búsqueda de su expareja, intérprete de canciones como 'Destino', 'Qué rico besarnos', 'Made in Cali' y 'Me necesitas', e hizo un llamado tanto al presidente Petro como a la Cancillería colombiana para que actúen en el caso. Así lo afirmó el presidente Petro.

Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón

El domingo, la Fiscalía del Estado de Sonora, negó que la desaparición de los artistas hubiera ocurrido en aquella entidad, como lo aseguró el presidente colombiano, aunque dijo que realizará las indagaciones pertinentes para establecer cualquier dato que pudiera surgir o que sirva en la investigación.

Por su parte, la Fiscalía capitalina emitió una ficha de búsqueda para B King, quien según la información vestía camiseta negra, pants blanco y tenis blancos al momento de su desaparición ocurrida en el lujoso barrio de Polanco, en Ciudad de México, tras salir de un gimnasio.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI