Sistema Cutzamala se Recupera: ¿Qué Estados Tienen Bajos Niveles en Presas?

El Sistema Cutzamala se recupera, así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Te decimos qué estados tienen bajos sus niveles de presas.

En conferencia de prensa mañanera hoy, 22 de septiembre de 2025, la presidenta Sheinbaum indicó que el Cutzamala se encuentra al 84% de sus capacidad gracias a las lluvias que se han registrado.

El Cutzamala, ya las presas están al 84 por ciento, fueron cuatro años de tener que reducir la cantidad de agua que venía del Ctuzamala a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVV) porque las presas estaban muy bajas.

Indicó que normalmente el Cutzamala envía 15 metros cúbicos por segundo, y que “el año pasado llegó a enviar 6 metros cúbicos, es decir, menos de la mitad.

Recordó que se hizo un trabajo muy importante para garantizar la distribución del agua en el Valle de México, lo que beneficia al sur del Estado de México y Valle de Bravo.

Es una buena noticia, y también para el sur del Estado de México (Edomex), Valle de Bravo tiene también hoy mucha más agua que la que tuvo en años anteriores.

¿Qué estados tienen los niveles más bajos en sus presas?

La presidenta Sheinbaum se refirió a los estados con los niveles de presas más bajos, entre ellos:

Baja California Sur

Baja California

Sonora

Sinaloa

En el país, la península de Baja California Sur, Baja California, Sonora y Sinaloa son los estados que todavía tienen las presas a niveles bajos, no han llegado las lluvias.

La presidenta puntualizó que “Sinaloa y Sonora son el tema porque es la producción de grano”.

Con información de N+

