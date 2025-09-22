Vivienda Bienestar 2025: ¿Cuánto Cuestan las Casas de Infonavit con el Nuevo Decreto?
La Viviendas Bienestar tendrán un costo accesible; conoce cuál es, cómo se determina el máximo y todos los detalles que debes saber
¿Estás buscando una casa, pero no te alcanza? Debes saber que con el programa de Vivienda Bienestar habrá nuevas oportunidades de poder comprar un inmueble accesible. En N+, te contamos cuál será su precio máximo y detalles que debes saber.
A través del Diario Oficial de la Federación (DOF) compartieron cuáles son los precios para las casas que se construyan o rehabiliten con programa de Vivienda para el Bienestar.
Considerando el salario mínimo vigente, el precio de venta máximo de las viviendas será de $630,000 (seiscientos treinta mil pesos). Los costos individuales de cada vivienda se determinarán de manera específica para cada Conjunto Habitacional. Si el salario mínimo cambia en una región se podrá considerar un ajuste proporcional en estos precios.
¿Por qué serán accesibles los precios de la Vivienda para el Bienestar?
El Gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene como una de sus prioridades fomentar el acceso digno a una vivienda, por esa razón han creado estrategias en conjunto con el Infonavit. Recientemente, el Consejo de Administración del Infonavit aprobó disposiciones publicadas el pasado 19 de septiembre en el DOF.
En estas planteó que los precios individuales de las casas serán fijados dependiendo del conjunto habitacional y que se fijaron los precios máximos. El objetivo es que las y los trabajadores que ganan entre uno o dos salarios mínimos puedan comprar una vivienda.
Cabe destacar que esto aplica solamente para las casas rehabilitadas o construidas por el Infonavit o su filial y que sea la primera venta al derechohabiente.
