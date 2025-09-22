¿Cómo Participar en Foros de la Nueva Reforma Electoral? Estos Son los 10 Temas de las Consultas

En la conferencia matutina de hoy, 22 de septiembre de 2025, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentaron cómo participar en los foros y los temas sobre la Reforma Electoral. En N+ te contamos todos los detalles.

Pablo Gómez Álvarez, quien es titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, destacó que habrá foros abiertos en diversos puntos; contarán con actividades de septiembre a diciembre de 2025 para que se contemplen los distintos puntos de vista.

Todo lo que se exponga como opiniones y propuestas estará abierto para que cualquier persona pueda consultarlo. A finales de enero del siguiente año entregarán las conclusiones a la titular del Ejecutivo Federal para realizar la iniciativa.

¿Cómo registrarse a los foros de la Reforma Electoral?

Para registrarse es a través del micrositio www.reformaelectoral.gob.mx, aquí podrás ver los calendarios, encuestas y enviar propuestas.

Considera que los debates y las audiencias públicas se llevarán a cabo de septiembre a diciembre de 2025.

Las propuestas que se ingresen al micrositio serán ordenadas para que puedan consultarse.

Temas de consulta de la Reforma Electoral

Libertades Políticas.

Representación del Pueblo.

Sistema de partidos.

Financiamiento y fiscalización gastos de partidos y campañas.

Efectividad del sufragio y sistema de votación.

Modelo de comunicación propaganda política.

Autoridades electorales administrativas.

Justicia electoral.

Requisitos de elegibilidad e inmunidad de personas funcionarias elegidas por el pueblo.

Democracia participativa, consultas populares y revocación de mandatos.

