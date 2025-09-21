Una Foto, Una Avioneta y 2 Muertes: Cronología Del Fallecimiento De Débora Estrella

La conductora de noticias de televisión Débora Estrella compartió que viajaría en una avioneta en Nuevo León. Horas después, esa aeronave cayó y ella murió junto con el piloto. Esta es la cronología del trágico accidente.

Antes de las 16:00 horas del sábado 20 de septiembre, la periodista, de 43 años, posteó en una historia de Instagram una foto de la avioneta que abordaría en el Aeropuerto Internacional del Norte de Escobedo junto con el texto: "¿Adivinen qué…?", acompañado de una parte del tema "Flying Away" de Sheppard.

En esa red social mostró varias ocasiones su interés y gusto por volar. Recurrentemente, compartía fotos y videos a bordo de aeronaves.

Según datos preliminares, el accidente se reportó entre las 18:50 y 19:00 horas en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en el Municipio de García, en la zona del río Pesquería. Usuarios difundieron en redes el momento exacto del desplome.

Tras el impacto, la avioneta se incendió y la policía municipal arribó al sitio alrededor de las 19:20 horas, según informes de la Fiscalía de Nuevo León.

Los agentes pidieron apoyo a Protección Civil, de acuerdo con la Agencia Estatal de Investigación. Los agentes ministeriales recabaron datos y confirmaron que las víctimas eran un masculino (Bryan) y una femenina (Débora).

Alrededor de las 22:00 horas se confirmó la muerte de Débora Estrella. Colegas y el medio de comunicación del que era parte la conductora de noticias informaron que una de las dos víctimas del desplome de la aeronave era Débora Estrella, reconocida por su trabajo en la televisión.

Oficialmente, las autoridades locales han indicado que la causa de la caída de la avioneta será determinada luego de investigaciones.

