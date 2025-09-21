Donovan Carrillo Clasifica a Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026; Gana Bronce en Beijing

El mexicano Donovan Carrillo obtuvo este 21 de septiembre una de las cinco plazas disponibles para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en la categoría individual masculina de patinaje artístico.

Tras una destacada actuación en el clasificatorio “Skate to Milano 2025” en Beijing, China, el originario de Jalisco sumó 137.39 puntos en el programa libre y 84.97 en el programa corto, alcanzando un total de 222.36 puntos, suficientes para obtener uno de los cinco boletos disponibles.

¡PASE OLÍMPICO! 🇲🇽⛸️



El patinador Donovan Carrillo logra su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno @milanocortina26, tras ganar el 3er lugar, con 222.36 puntos totales, en el Clasificatorio que se efectúa en Beijing, China. 🇨🇳



👉 Será su 2da justa tras vivir Beijing 2022. pic.twitter.com/y991hvHAUd — CONADE (@conadeoficial) September 21, 2025

Con esos resultados, Carrillo se colgó la medalla de bronce en este preolímpico.

Se trata de un referente del patinaje artístico en México al lograr su segundo pase consecutivo a unos olímpicos de invierno, luego de su participación en Beijing en 2022.

Durante su rutina de esta madrugada (hora del centro de México), Carrillo comenzó con un ritmo suave al son de “My Way” y luego fusionó sus movimientos con pasos de rock inspirados en “Jailhouse Rock”.

Su vestimenta, de color negro, complementó su interpretación. Al finalizar, agradeció al público mientras algunos aficionados ondeaban banderas mexicanas en las gradas.

Después se dirigió a sus entrenadores, Gregorio Núñez y Benoît Richaud, y los abrazó con emoción.

Mientras los jueces calificaban su actuación, Carrillo cerró los ojos y entonces escuchó el anuncio de los 222.36 puntos que sellaron su clasificación olímpica. Gritó de emoción.

El Comité Olímpico Mexicano celebró la clasificación de Carrillo como algo inspirador y de orgullo nacional.

"Donovan Carrillo brilla en el Preolímpico de Patinaje Artístico sobre Hielo en Beijing, China, donde logró posicionarse en 3° lugar. Su logro nos inspira y pone en alto el nombre de nuestro país en esta disciplina. ¡Enhorabuena!", posteó en X.

Los 5 patinadores que clasificaron a Milano-Cortina 2026 en Beijing

1. Petr Gumennik (Atleta Neutral que no representó oficialmente a Rusia) – 262.82 puntos

2. Hyungyeom Kim (Corea del Sur) – 228.60 puntos

3. Donovan Carrillo (México) – 222.36 puntos

4. Kyrylo Marsak (Ucrania) – 217.57 puntos

5. Yu-Hsiang Li (Taiwán) – 216.98 puntos

La competencia se llevó a cabo en el National Indoor Stadium de Beijing, China, y reunió a destacados patinadores internacionales.

