Resultados del GP de Azerbaiyán: ¿Quién Ganó la Carrera del Circuito de Bakú?

El Gran Premio de Azerbaiyán representó la 17ª parada del calendario 2025 y llegó en un momento clave de la temporada. Después de lo ocurrido en Zandvoort y Monza, la Fórmula 1 se despidió de suelo europeo para iniciar su recorrido por Asia y América, con las calles de Bakú donde se desarrolló un espectáculo vibrante.

La gran incógnita era si Oscar Piastri lograba sostener el liderato del campeonato frente a la presión de su compañero Lando Norris, que sigue al acecho, y de un Max Verstappen empeñado en mantenerse en la disputa.

Finalmente, Max Verstappen, de Red Bull, se llevó el triunfo en el Gran Premio de Azerbaiyán este domingo 21 de septiembre.

El piloto neerlandés, vigente tetracampeón de la Fórmula 1, obtuvo su cuarto título de la temporada 2025 aprovechando su arranque desde la pole position, así como el accidentado comienzo de carrera que tuvo Piastri, quien abandonó tras chocar en la primera vuelta.

La carrera inició este domingo 21 de septiembre, 5:00 a.m. (hora del centro) y concluyó a las 6:36 horas.

El top 5 en Bakú

1. Max Verstappen - Red Bull

2. George Russell - Mercedes

3. Carlos Sainz Jr. - Williams

4. Kimi Antonelli - Mercedes

5. Liam Lawson - RB

Así fue el minuto a minuto del GP de Azerbaiyán

VUELTA 51

¡Última vuelta en Bakú! Verstappen va a ganar la carrera. George Russell y Carlos Sainz completarán el podio.

VUELTA 47

Verstappen, Russell y Sainz parecen asegurar el podio, pues Antonelli parece incapaz de alcanzar al español.

VUELTA 46

Lewis Hamilton se une a la pelea por el quinto puesto. Verstappen, Russell y Sainz se afianzan en las primeras tres posiciones. Kimi Antonelli va en cuarto lugar.

VUELTA 44

Verstappen se mantiene como líder en Bakú. Liam Lawson, Yuki Tsunoda y Lando Norris pelean por el quinto lugar.

VUELTA 42

George Russell (Mercedes) entra a boxes. Se reintegra a la carrera en segundo lugar con casi 3 segundos de ventaja sobre Carlos Sainz (Williams).

VUELTA 28

El español Carlos Sainz Jr. va a boxes y regresa a la competencia en sexto lugar.

VUELTA 17

Albon choca con Colapinto y el argentino queda relegado.

VUELTA 15

Lawson resiste en tercera posición mientras mantiene a los pilotos de Mercedes detrás.

VUELTA 7

Se mantienen las posiciones anteriores y penalizan a Fernando Alonso con cinco segundos por saltarse la salida.

VUELTA 5

Verstappen se aleja, Sainz Jr. va segundo, Lawson tercor, Antonelli cuarto y Tsunoda los sigue en quinta posición.

VUELTA 4

Entra el Safety Car.

VUELTA 1

Piastri se estrella contra el muro en la curva 5 y quedó fuera de la carrera.

Campeonato de Pilotos de 2025 hasta el 21 de septiembre

Oscar Piastri - 324 pts.

Lando Norris - 299 pts.

Max Verstappen - 255 pts.

George Russell - 212 pts.

Charles Leclerc - 165 pts.

Lewis Hamilton - 121 pts.

Kimi Antonelli - 78 pts.

Alexander Albon - 70 pts.

Isaac Hadjar - 39 pts.

Nico Hülkenberg - 37 pts.

Campeonato de Constructores de 2025 hasta el 21 de septiembre

McLaren - 623 pts.

Mercedes - 290 pts.

Ferrari - 286 pts.

Red Bull Racing - 272 pts.

Williams - 101 pts.

Racing Bulls - 72 pts.

Aston Martin - 62 pts.

Kick Sauber - 55 pts.

Haas - 44 pts.

Alpine - 20 pts.

Parrilla de salida en Azerbaiyán

Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Lewis Hamilton (Ferrari) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Alexander Albon (Williams)

Historias recomendadas: