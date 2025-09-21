Pronóstico del Tiempo HOY domingo 21 de Septiembre de 2025: ¿En Qué Estados Lloverá?

Este domingo 21 de septiembre de 2025, gran parte del territorio mexicano enfrentará condiciones meteorológicas adversas debido a la interacción de varios sistemas atmosféricos, entre ellos el monzón mexicano, zonas de baja presión y el ingreso de humedad del Golfo de México y el océano Pacífico. Se pronostican lluvias de fuertes a intensas, tormentas eléctricas, posible caída de granizo y oleaje elevado en distintas regiones del país.

En el noroeste y occidente, el monzón mexicano y una fuerte inestabilidad atmosférica mantendrán condiciones para chubascos y lluvias fuertes en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. A ello se suma la humedad impulsada por la corriente en chorro subtropical, que incrementará las precipitaciones en Baja California.

Por otro lado, un canal de baja presión sobre el noreste y oriente del país, en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México, provocará chubascos y lluvias fuertes en regiones del norte y centro-este del país, con lluvias muy fuertes en Puebla.

En el Pacífico Sur, una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, junto con la vaguada monzónica y un canal de baja presión, dejará lluvias muy fuertes a intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Asimismo, en el sureste, otro canal de baja presión en interacción con una vaguada en niveles altos generará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche, así como fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de lluvias para el 21 de septiembre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla.

Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Morelos, Estado de México, CDMX, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Todas las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, con riesgos de inundaciones, deslaves y encharcamientos, especialmente en zonas de alta pendiente.

