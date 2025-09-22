Este 22 de septiembre fueron hallados sin vida los artistas colombianos B King y Regio Clown, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre en la Ciudad de México.

La noticia de la desaparición fue confirmada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de redes sociales. En su mensaje, el mandatario aseguró que los jóvenes desaparecieron después de ofrecer un concierto en Sonora y relacionó el caso con la violencia derivada del narcotráfico.

“Quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los Estados Unidos, y también por la falta de amor de su sociedad decadente. Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, expresó Petro.

No obstante, las primeras investigaciones han generado confusión en torno al paradero de los artistas. Una de las versiones apunta a que ambos desaparecieron tras acudir a un gimnasio en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Fiscalía de Sonora niega que B-King y Regio Clow hayan desaparecido en la entidad

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora negó que los hechos hayan ocurrido en esa entidad. En un comunicado, precisó que no existe denuncia, registro ni indicio de que los músicos hubieran estado en el estado para presentarse en algún evento.

La dependencia aclaró que la investigación corresponde a las autoridades capitalinas, quienes emitieron fichas de búsqueda de Byron Sánchez conocido como B King y su compañero, el DJ Jorge Luis Herrera conocido como Regio Clown.

Las fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía de la Ciudad de México señalan que las circunstancias de su desaparición fueron cuando dijeron que "irían al GYM y desde ese momento se desconoce su paradero".

